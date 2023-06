Refugios de animales en Xalapa llevan casi 10 días sin agua

La falta de agua que es un problema latente en todo México; no es algo que solo afecte a la población, a los agricultores o a los grandes empresarios, sino también a todos aquellos que no pueden alzar la voz y exponer sus necesidades, como son los animales en situación de calle, así como los albergues que día con día hacen una labor extraordinaria para poder ayudar a quellos que no tiene la fortuna de contar con un hogar.

Ese es el caso del refugio Rescate Animal Patitas Suaves Xalapa, ubicado en la colonia Loma Bonita, que tienen más de ocho días sin el líquido.

Hacen un llamado desesperado a las autoridades de la Comisión Municipal de Agua potable y Saneamiento (CMAS), que a pesar de haber emitido un calendario de tandeos no lo han respetado y han puesto en jaque a familias y refugios como este.

Los responsables del espacio han acudido a buscar el apoyo de la sociedad, con el fin de que les puedan compartir agua potable para poder dar a los animales que tienen bajo su resguardo, ya que desconocen hasta cuándo pueda restablecerse el abasto.

Al mismo tiempo solicitaron la pronta atención por parte de las autoridades, para buscar alternativas que concienticen a la sociedad del cuidado del agua y puedan así evitar estas situaciones que afectan a unos cuantos.