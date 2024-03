¿Reelección y bursatilización? Entre polémicas, Universidad Veracruzana aprueba nueva Ley Orgánica

El Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana (UV) aprobó este miércoles el anteproyecto de reforma a la Ley Orgánica de la institución, el cual será enviado al Congreso del Estado para su análisis y posterior votación.

La reforma elimina el requisito de edad para ocupar la Rectoría, medida que había generado controversia por ser vista por algunos como una estrategia para permitir la reelección del actual rector, Martín Aguilar Sánchez.

La Ley Orgánica actual establece que el rector debe tener entre 35 y 70 años. Aguilar Sánchez, quien tiene 68 años, no ha confirmado si buscará la reelección. Sin embargo, la eliminación del límite de edad abre la puerta para que pueda hacerlo.

INTENSO DEBATE

Rafael Vela Martínez, del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), expresó su preocupación señalando que el proyecto actual carece del espíritu académico que se necesita en un contexto de revolución tecnológica y digitalización del conocimiento a nivel mundial.

"Más allá de ello, por qué ahora se trata de impulsar esta reforma, cuando estamos en medio de un proceso electoral que está sumamente polarizado.

"Lo que estamos haciendo es llevar, nuestra universidad, a toda la comunidad, a un escenario que no sabemos de lo que va a resultar y que puede derivar en una pugna al interior de nuestra universidad", advirtió.

Además, el académico mencionó que el proyecto, en lo que se refiere a las facultades de la universidad, abre la posibilidad a que se puedan "bursatililizar" los recursos de la institución educativa.

"Ahí está, en el capítulo 4, ahí lo dice; o invertir en Bitcoin, o no sé en qué locuras se le pudiera ocurrir a quien pudiera estar al frente de la Universidad en períodos sucesivos", dijo el académico.

Finalmente, criticó que el proyecto no contempla la ampliación de la presencia de la universidad, que sólo tiene presencia en 57 de los 212 municipios de Veracruz.

POSTURAS A FAVOR

Por su parte, Rubén Flores González, consejero ex officio del Centro de Estudios, Opinión y Análisis, consideró que existieron intentos desinformativos respecto a si la ley favorecía o permitía la reelección del rector

"Me queda claro que es posible, se dé o no se dé la reforma, dado que los criterios de edad ya no han sido aplicados por este Consejo desde hace varios años, justamente en armonía con los derechos que garantizan la Constitución".

Además, calificó que hay un carácter progresivo en la propuesta de reforma, señalando que una de las principales causas percibida por universitarios es la discriminación por edad, lo que dificulta participar en concursos de oposición y acceder a becas.

Jorge Genaro Vicente Martínez, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, afirmó que la actualización de la Ley Orgánica ayuda y es una herramienta para que, a través de las diferentes comisiones, se genere el resto de la legislación que se requiere actualizar.

Mónica Ruiz Balcazar, consejera ex officio del SEA, opinó que el anteproyecto cubre los elementos de forma y de fondo para ser presentado ante la Legislatura con 44 artículos y una reducción en alto número de artículos de la Ley vigente.

"Se observa que se quita lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha llamado como categorías sospechosas; a qué me refiero, al requisito de la edad.

"Esta legislación, al quitar este requisito obviamente hace suyos estos criterios de la Suprema Corte y que están vigentes a nivel internacional y que no son potestativos, son obligatorios para toda la República porque forman parte de los tratados internacionales de los cuales México es parte".

En la discusión también participaron Andrea Isabel Torres, de la Facultad de Medicina Coatzacoalcos-Minatitlán; Mónica Karina González Rosas, directora de la Facultad de Negocios y Tecnologías en la Región Orizaba-Córdoba.

Así como Víctor Manuel Quirarte Echavarría, consejero ex officio de la Región Coatzacoalcos-Minatitlán y Alma Delia Santiago Mijangos, Consejera Maestra de la Facultad de Enfermería Coatzacoalcos-Minatitlán.