Recomiendan tolerancia durante regreso a clases en ´nueva normalidad´

La Mediadora Pedagógica de la Experiencia Raquel Hernández Gorveña recomendó que, durante el regreso a clases en medio de la llamada nueva normalidad, se debe crear un ambiente de confianza, ser pacientes y tolerantes con los alumnos al momento de realizar las actividades diagnósticas.

Consideró necesario abrir espacios al dialogo y de reflexión, así como aprovechar para mejorar la relación con los alumnos, lo anterior al participar como invitada de la Asociación Civil "Agrupando a México" en el Ciclo de Conferencias Virtuales de preparación para el "Regreso a Clases y la Nueva Normalidad".

Refirió que, los docentes deben seguir capacitándose en la era de la digitalización y estar preparados a futuras incidencias donde los alumnos sientan la presencia del docente en su formación.

También destacó la necesidad de reinventar el diseño de las planeaciones, las cuales deben ser simples y se deben manejar de acuerdo con la necesidad contextual de las practicas.

"Durante el regreso a clases, se debe crear un ambiente de confianza, ser pacientes y tolerantes con los alumnos al momento de realizar las actividades diagnósticas, abrir espacios al dialogo y de reflexión, aprovechar para poder mejorar nuestra relación, juntarnos con ellos y conversar", dijo.

Expuso que lo ideal sería que los maestros del ciclo escolar 2019-2020, pasen con sus mismos grupos para el ciclo escolar 2020-2021, para reforzar los aprendizajes del ciclo anterior, además de que serviría como lazo de confianza entre alumno y maestro, después de una situación inusual como lo es el COVID-19.

Asimismo, señaló que los padres de familia y docentes no tienen de que preocuparse si no se consolidaron los aprendizajes esperados en el ciclo escolar que acaba de concluir, ya que la mayoría de ellos se reforzaran en el siguiente ciclo.

"Que quede claro, no se va a nivelar lo que no se vio en la escuela en cuatro meses y que se dejó a cargo de la familia bajo condiciones que no sabemos si fueron las más óptimas para el estudiante", añadió.