Reclama Fernández Garibay ´apoyos´ para sector turístico de Xalapa

El regidor titular de la comisión edilicia de Desarrollo Económico Juan Gabriel Fernández Garibay pidió al gobierno municipal apoyar al sector turístico de Xalapa considerando que el 60 por ciento de los empleos del sector son para mujeres, en algunos casos madres solteras, y que las instituciones bancarias no quieren apoyar a los empresarios.

"El sector turismo que tiene unas nóminas tremendas y la mayoría, más del 60 por ciento son mujeres, son madres solteras, acordamos que íbamos a ver la posibilidad de pasar el presupuesto de Turismo para apoyar este sector, desgraciadamente no hemos podido concretar nada", dijo.

Lamentó que, aunque algunos empresarios se han acercado a las instituciones bancarias, se les ha dicho que, si "en este momento no trabajas, no te apoyo".

"Algo tenemos que hacer nosotros", dijo el regidor quien ha estado insistiendo en la necesidad de apoyar al sector empresarial en este momento.

En reiteradas ocasiones ha hecho pronunciamientos y solicitudes ante el cabildo xalapeño que no han sido escuchadas y empresarios han criticado la falta de apoyo por parte de la administración municipal hacia el sector.

El edil remarcó que la pandemia será larga y llevará todavía algunos meses más para regresar medianamente a la normalidad.

"Desde el primer momento comenté que optimistamente en agosto, no optimista noviembre o diciembre, esa es la realidad, hemos hablado mucho de los grupos vulnerables, pero hoy creo que no hay un xalapeño que no esté en una situación vulnerable", añadió.