Rechaza IMSS-Veracruz falta de medicinas contra el cáncer

Los tratamientos de quimioterapia no se han visto afectados en el IMSS Veracruz Norte, ya que en el caso de esa institución no hay desabasto de medicinas oncológicos, dijo el delegado Candelario Pérez Alvarado.

"No, ninguno, no puedo decir que estamos como el año pasado que teníamos hasta dos meses de medicamentos, ahora vamos contra la pared, vamos avanzando, pero sí tenemos todos los medicamentos que se requieren para esta atención, en lo particular del cáncer como de VIH", destacó al ser cuestionado si hay tratamientos detenidos por faltante de medicamentos.

Y es que en el sector salud ha habido quejas por parte de familiares de pacientes con cáncer, esto por faltante de medicamentos, lo cual tiene que ver con temas de laboratorio, por lo que se han traído medicinas desde el extranjero, de acuerdo a lo explicado por las autoridades; sin embargo, el desabasto no ha afectado a la delegación Veracruz Norte del IMSS, destacó el delegado Candelario Pérez Alvarado.

"No tenemos como tal -desabasto-, sí reconozco que tenemos un faltante hoy, estamos al 98.5 por ciento en suministros de medicamentos, estábamos al 99.5 el año pasado, pero es parte de los procesos que estamos viviendo".

Asimismo, precisó que en el caso de los antirretrovirales lo que hay es un cambio, lo cual tiene que ver con nuevos medicamentos para los pacientes con VIH. Se trata de medicamentos más avanzados que se están suministrando por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El delegado del IMSS Veracruz Norte, Candelario Pérez Alvarado, expuso que hay desinformación en torno al tema de los antirretrovirales, ya que los que se están suministrando a partir de este año son con nuevas fórmulas de acuerdo a valoraciones médicas.