Desde el corazón de la capital del estado, llamó a las mujeres a no tolerar ningún tipo de violencia.

La activista refirió que ni siquiera tendría que existir el término feminicidio, el asesinato de mujeres por cuestiones de género. Se trata de una violencia padecida históricamente, por lo que acentuó su llamado a no tolerarla más, pues la violencia no debe ser normalizada bajo ninguna circunstancia.

HAY QUE ESTAR ATENTAS A INDICIOS

Wendy refirió que las cifras de feminicidios son alarmantes; sin embargo, no todos los casos son conocidos.

Recordó que este 24 de noviembre se informó del caso de una mujer asesinada por su esposo, por lo que conminó a todas las mujeres para estar atentas a indicios de violencia para denunciar, pedir ayuda y salir de todo tipo de relaciones que impliquen violencia.

El caso ocurrido en fecha reciente es botón de muestra de la violencia intrafamiliar o hacia las mujeres que se sigue padeciendo en pleno siglo XXI, por lo que hizo hincapié en que la violencia no debe ser tolerada.

"Por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia debe tolerarse violencia, ni engaño ni golpes ni maltrato psicológico, ningún tipo de maltrato (...) Hay vida después de una relación de amor, pero lo que hay que aprender es que no hay vida después de la muerte", y es que agregó que una persona que ama no va a maltratar ni a una mujer ni a nadie, por lo que no debe ser tolerado ningún tipo de abuso.

La erradicación de la violencia contra las mujeres es un trabajo conjunto de sociedad y autoridades, pero debe haber resultados. Además de que la sociedad no debe dejar solas a las mujeres activistas que han buscado a sus hijas desde hace más de 30 años.

SEMILLAS Y FLORES: LAS VÍCTIMAS

Wendy, activista y artista plástica, acudió este 25 de noviembre a la Plaza Lerdo de Xalapa. Esparció granos de maíz y pétalos de rosas rojas, formando un caracol. El maíz y las flores representan la semilla en que se han convertido todas las mujeres víctimas de violencia feminicida, así como las que luchan para combatir esa violencia.