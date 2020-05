Rafita padece leucemia; su familia clama ayuda

A Rafita, de seis años, le fue diagnosticada leucemia mieloide aguda desde hace dos años y recientemente tuvo una recaída. Ahora requiere un medicamento cuyo costo es superior a un millón 300 mil pesos.

Su doctora tratante dio la opción de dos ciclos de quimioterapia "para que, si Dios quiere sea candidato a un trasplante de médula".

Su padre, Rafael Marcelo Juárez, dijo que sin el medicamento Gemtuzumab no es posible que mejore y tampoco puede ser candidato a trasplante de médula, pero en el Centro Estatal de Cancerología (Cecan) Dr. Miguel Dorantes Mesa no cuentan con él.

"Ahorita volvió a recaer y la doctora tratante nos dio la opción de quimioterapia, son muy fuertes y si Dios quiere, él sea candidato a trasplante de médula. Nos dio la noticia de que había recaído el 4 de abril, lo llamó la doctora para poner la quimioterapia, nos dio la receta, pero él necesitaba un medicamento porque tiene un problema de cromosoma y ese medicamento lo que hace es que le regenera todo", dijo.

Recordó que el pasado 29 de abril la doctora ingresó la receta y el justificante a la farmacia del Centro de Cancerología y le comentaron que no lo tienen, pero que a través del área de Adquisiciones se podría obtener, a pesar de que requiere tres ampolletas con un costo individual de 446 mil pesos.

"Después fuimos otra vez y a esa receta le faltaban algunos datos, la volvió a hacer la doctora y la volvimos a meter, nos dijeron que estaba en proceso, que ya había habido unas reuniones, que estaban afinando unos detallitos (...). El lunes me dijo la encargada que el medicamento está fuera del cuadro básico, que es muy caro y no cree que lo compren, dijo que la doctora tenía que ir con los directivos a justificar su compra y pidió más datos", lamentó.

Ese es un medicamento que debe ser importado de Alemania pero ante el alto costo ha sido complicado adquirirlo y así darle una esperanza de vida a su pequeño hijo.

"Mi hijo está en casa, no se ha podido internar porque no está ese medicamento, estamos con los cuidados necesarios, la doctora dijo que no tiene caso que esté internado porque en primera no le van a hacer nada, él se va a chocar y sus internamientos son muy largos, estuvimos un mes y 12 días", agregó.

Su familia es de Jilotepec, su padre se dedica al campo y su madre a las labores del hogar, por lo que no cuentan con los recursos para adquirir el medicamento por su cuenta.

"Yo por este medio le pido al gobernador, al secretario de Salud, a quien tenga que llegar para que nos ayude a comprar el medicamento", dijo.