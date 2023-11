¿Quiénes son los ganadores del Festival Horror en las Montañas realizado en Xalapa?

Como parte de las actividades organizadas dentro del pasado Festival Horror en las Montañas los organizadores llevaron a cabo una premiación entre los 60 cortometrajes y cinco largometrajes que integraron el programa de proyecciones de este evento.

Lo anterior, fue como parte del motivo de este festival que es reconocer y difundir a las producciones que han hecho del género uno de los que mayores seguidores tienen entre los cinéfilos, de los últimos años.

Los ganadores

Así, durante el último día de actividades se nombraron los siguientes premios, en las siguientes categorías:

Embrace, efectos visuales; La melodía torrencial, efecto sonoro; The 7th nigth: Maomao revisits, mejor corto de animación; All you can eat, mejor corto serie B; Profano, Mejor corto Gore; Border, Mejor corto Thriller; Golem, mejor corto ciencia ficción; La nueva, Mejor corto del festival; Ofusco, mejor producción del festival.

De igual manera, se eligió a Amaia Sagasti, como mejor actriz en La Nueva; Diego Alamillo, como mejor actor por Pálida, y Santa Claws como Mejor corto latino, siendo una producción de Chile; Giallo, Mejor corto Internacional; Molar, Mejor corto mexicano.

El Mejor guion fue para Francisco Martínez Barrón por Sacrificio e Iván Villamel, obtuvo la mención como Mejor director por La Nueva; Recuerdos del Mal, ganó como Mejor largometraje y así se premió la labor del director Gabriel Musco de Argentina y finalmente, The earth´s shadow y su realizador Marcelo Domingues de Brasil ganaron el Premio del público.

El Festival

El Festival Horror en las Montañas en diferentes sedes de Xalapa y Coatepec, con funciones gratuitas y para distintos públicos. Las sedes fueron Kiltro Cinema, La Bruja del Centro, Cinema Nahual y el Foro Abierto del Ágora de la Ciudad.

Este 2023 fue la primera emisión del festival y se espera que en 2024 se vuelva a repetir.