Que no sea mediático; exigen a Ahued proceder contra 'aviadores'

El presidente municipal de Xalapa tiene que proceder legalmente contra los más de 50 aviadores que detectó en diferentes áreas del ayuntamiento, así lo consideró el presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, quien además dijo que el tema no puede quedarse en lo mediático.



El líder evangélico afirmó que más del 80 por ciento de los xalapeños confía en la administración de Ricardo Ahued Bardahuil, por lo que insistió en que el edil debe realizar las denuncias correspondientes como parte de su política anticorrupción.

“Era un secreto a voces la corrupción en algunas áreas del gobierno municipal como CMAS (…) y el mismo alcalde a inicios de su gobierno dijo que en Xalapa no había gente preparada y contrató y se trajo gente de fuera”, recordó, ante lo hecho por el presidente municipal anterior, Hipólito Rodríguez Herrero.

Sin embargo, Guillermo Trujillo aseveró que dichos funcionarios “vinieron a saquear Xalapa”, y que cualquier inacción puede ser mal interpretada.

“Eso don Ricardo Ahued lo tiene que denunciar formalmente, no nada más así manejarlo mediáticamente porque se presta a malos entendidos (…), si él está hablando y está denunciando mediáticamente la corrupción que lo haga de manera formal”, reiteró Trujillo Álvarez.

Cabe recordar que fue el pasado miércoles 27 de abril cuando Ahued Bardahuil confirmó que al menos 50 personas fueron dadas de baja de la administración por cobrar pero no trabajar.

El edil tomó dicha determinación al sostener que un aviador no solo es quien cobra sin ir a trabajar, sino también aquel que asiste a su puesto pero no cumple con su labor.

“El tema de aviador no nada más es gente que cobre y no vaya, es gente que cobra y esté. Para mí es un aviador el que viene y no trabaja, a eso nos referimos”, señaló el munícipe.