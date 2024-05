PVEM va por medio millón de votos en Veracruz, afirma candidato Rafa Alarcón | VIDEO

Candidatos "pluris" sí hacen campaña y los resultados se verán el 2 de junio, afirma

El candidato plurinominal del Partido Verde Ecologista (PVEM) para el Congreso Local, Rafael Alarcón Barrientos, afirmó que en esta fuerza política se está gestando una "ola verde" impulsada por jóvenes candidatos que, incluso si son de representación proporcional como en su caso, están saliendo a las calles a pedir el voto de los ciudadanos.

El joven de 25 años añadió que, debido a este trabajo que se ha intensificado con las campañas electorales, actualmente dicha fuerza política proyecta recaudar una votación histórica en Veracruz con al menos medio millón de votos en la jornada del próximo 2 de junio.

"Rafa" Alarcón, como él mismo se presenta ante los ciudadanos, aseveró que incluso "los de enfrente", o los militantes de la oposición, están trabajando a favor del proyecto de la coalición "Sigamos Haciendo Historia" debido a que no se sienten escuchados o incluidos por los líderes y candidatos "de siempre", quienes en su opinión nuevamente acapararon las candidaturas.

Al mencionar que es su primera oportunidad de conseguir una curul en el Congreso de Veracruz, el candidato insiste que está dispuesto a dar la cara ante los xalapeños para pedirles su voto, pues la mayoría de los xalapeños considera que los candidatos de representación proporcional "no hacen campaña", lo que no aplica en su caso.

Alarcón añadió que, con jóvenes como el coordinador nacional del Comité Ejecutivo Nacional en la tercera circunscripción, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, así como el secretario de organización del CEN, Javier Herrera Borunda, en la entidad se está gestionando una agenda de propuestas importantes para este sector.

Detalló que se busca crear una Fiscalía para Mujeres y elevar a delito grave los daños al medio ambiente, de ahí que quienes afectan los ríos, lagunas, o que hacen a tala indebida, serán castigados para hacer conciencia y multados para ahorrar recursos y usarlos en la mejora de los ecosistemas.

Además, indicó que se busca ayudar al sector empresarial con subsidios para que no paguen el ISR y el IVA y que el empresariado pueda contratar a más personas con discapacidad.

Finalmente señaló que tratarán de implementar las nuevas tecnologías para generar una mejor seguridad, con más y mejor videovigilancia en zonas retiradas de la entidad y de la capital veracruzana.

En el caso de Xalapa, afirmó que como diputado plurinominal buscará representar a los estudiantes, pues la ciudad está habitada por cientos de jóvenes que cursan sus estudios en alguna de las 20 universidades públicas y privadas, prometiendo que regresarán los días del programa "diputado en tu colonia" y el Congreso a puertas abiertas, pues los jóvenes "reivindican" la política

"En Xalapa caminan, transitan, viven, estudian muchísimos jóvenes. Tan solo Xalapa es la ciudad con mayor número de universidades, más de 20 entre privadas y públicas y esto habla de que hay un gran relevo generacional, no tan solo en la función de quienes hoy estamos buscando el voto joven, sino también en quienes se quieren involucrar en la participación de la vida pública", expuso.

Al destacar su trayectoria, que comenzó en el Ayuntamiento de Xalapa, pasando por el OPLE y el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), así como colaborador del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, "Rafa" Alarcón añadió que la misma oposición se está sumando a su proyecto.

Aseguró que esto se debe a que en la alianza opositora nuevamente la misma familia acapara las candidaturas, sin escuchar a cuadros importantes de los partidos que integran esa coalición.

"No hay ninguna comparación, tengo amigos en la oposición, son valiosos y yo he estado haciendo la tarea de los enroques, están allá, pero están apoyando al Verde, están allá, pero están sumados con nosotros, porque allá no se les dan el espacio, allá en las primeras pluris van los familiares, en las candidaturas va el mismo apellido", señaló.