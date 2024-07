Protestan contra tianguis de Xalapa; exigen reubicación

Vecinos de la colonia Rafael Lucio se manifestaron en el Palacio Municipal de Xalapa, para exigir la reubicación del tianguis que se instala alrededor del Panteón Xalapa, ya que indicaron que los puestos obstruyen sus calles y entradas a los domicilios.

Acudieron al Ayuntamiento para indicar que están inconformes con las respuestas recibidas por parte de las autoridades municipales de que analizarán de manera jurídica el caso.

El tianguis se ubica en las calles Gildardo Avilés, Tamaulipas, Durango y Mérida, se instalan los días jueves, sábado y domingo.

Los manifestantes indicaron que la respuesta municipal es las peticiones serán analizadas mediante jurídico y que además existe un documento entregado por tiangustias con firmas supuestame de vecinos, oficio que desconocen los manifestantes.

"Son casi diez años que han venido soportando los atropellos de los tianguistas, porque han sido bastante abusivos con la comunidad, pues tiran basura, tapan las cocheras y entradas de sus viviendas, no somos libres de salir a la calle los días en que opera dicho tianguis", aseguró la señora Isidora Lendechy, una de las vecinas afectadas.