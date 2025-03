Protestan contra CMAS Xalapa y bloquean la avenida Miguel Alemán; por este motivo

Un grupo de habitantes del fraccionamiento Terranova del municipio de Emiliano Zapata, se manifestaron en la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, la mañana de este martes 18 de marzo.

También bloquearon la avenida Miguel Alemán, en la colonia Federal, para mostrar su inconformidad ante la negativa de que les autoricen los contratos de agua, situación que lleva más de un año.

Durante la protesta dieron a conocer que ya hay factibilidades "y ya están pagados todos los permisos. Algunos tenemos tres años con esta situación y he hecho todos los permisos, pero ahora no nos quieren dar las tomas, no quieren atender nuestros permisos".

Expusieron la falta de cumplimiento con la entrega de los contratos de agua que llevan más de 1 año de espera.

También aseguran que algunos residentes han esperado más de dos años sin obtener respuesta favorable por parte de la dependencia y sin contar con servicio de agua de forma regular.

Como medida de presión los manifestantes decidieron bloquear la avenida Miguel Alemán, frente a CMAS, esperando respuesta ante la falta de contratos para brindar el servicio de agua.

Aunque el fraccionamiento se encuentra en el municipio de Emiliano Zapata existe un convenio donde CMAS Xalapa es quien brindará el servicio de agua potable.