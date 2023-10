Promueven la contracultura gótica en Xalapa

Casi al llegar a la esquina que conforma la avenida 20 de Noviembre y la calle de Doctor Lucio de esta ciudad, se encuentra un sitio que da continuidad a la inercia de Xalapa como una capital donde no únicamente las manifestaciones culturales se gestan, también tiene un añejo y destacado movimiento contracultural que en distintas épocas y vertientes, se han hecho notar.

Aleister Crowley fue un escritor, poeta y pintor, así como alquimista, ocultista y místico inglés. En honor a este personaje es que el citado espacio funciona para dar cabida a las manifestaciones de la también llamada escena gótica que existe en Xalapa, y que en este mes cumple su segundo aniversario.

Al respecto, Alfredo Oviña Landa, creador de este espacio alternativo, comentó en entrevista que su lugar y las actividades que organiza dentro del mismo tienen como fin brindar sensaciones y despertarlas en quienes le visiten.

“No hay nadie en el mundo que rompa el impacto de algo que vienes queriendo buscar y finalmente lo encuentras porque hasta la música, la luz, los afiches, la decadencia que mucha gente me critica (y dicen “oye pinta”… y no, tú no puedes llegar a un cementerio y decirle al enterrador, “píntame la lápida”), aquí es de un lugar fúnebre que finalmente engloba la idea de entrar a una catacumba”.

Y es que en este lugar se encuentran cosas que poco se ven en otros fuera de temporada de Día de Muertos o Halloween y que se asocian con la cultura de lo oscuro, lo místico y lo no terrenal, en el inmobiliario y paredes, que se acompañan por el sonar de música postpunk, principalmente.

Un lugar emblemático

Al respecto, Alfredo Oviña se refirió a la ubicación de este espacio alternativo y cultural cercano al panteón más antiguo de Xalapa y que por ello, la zona está impregnada de diferentes historias de fantasmas, espantos y apariciones de seres “del más allá”.

“Afortunadamente mi casa quedó en un enterramiento y mis padres y abuelos hicieron que mi casa fuera así de hermosa pero al día de hoy, eso ha ayudado que el lugar fuera más emblemático de lo que pudiera ser es complicado y a la vez hermoso, el hecho de que digan que tienes un lugar tan fúnebre, como hay gente que lo dice, y a la vez hay otra gente que dice ¡no quiero salir de aquí!”.

La celebración del segundo aniversario de este espacio para la contracultura gótica de Xalapa inició el pasado septiembre con la realización de un ciclo de cine dedicado a los vampiros, “Festival de Cine de Vampiros”, que se llevó a cabo de forma gratuita y con la proyección de Vampire de Shunji Iwai; Les Vampires de Louis Feuillade; A girl walks home alone at night de Ana Lily Amirpour, entre otras que se exhibieron durante todo el citado mes, concluyendo el pasado fin de semana con la presentación de Only lovers left alive de Jim Jarmusch.

La celebración de aniversario de este lugar continuará con diversas actividades culturales hasta diciembre. Para mayores informes, consultar la red social: https://www.facebook.com/TheCrowleyX