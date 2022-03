Promueve Congreso del Estado participación igualitaria de las mujeres: Gómez Cazarín

"En la pasada Legislatura alcanzamos la paridad de género, con 25 diputadas y 25 diputados, antes de que lo hiciera el Congreso Federal, y nos dejó como lecciones que este principio es por el bien de todas y todos, no sólo de las mujeres, y que la paridad legislativa es trascendental para dar voz en la tribuna y decisión de voto legislativo a las mujeres, y no debemos limitarlo", precisó.

En la LXVI, prosiguió, es la segunda vez que nuevamente la mitad de las curules son ocupadas por mujeres, lo que demuestra que lograr este avance era cuestión de voluntad política para romper estereotipos, resistencias machistas y los pretextos vacíos, en aras de que las voces de las mujeres sean escuchadas.

De la misma forma, el Representante popular se pronunció contra el acoso, hostigamiento sexual y laboral hacia las mujeres, no sólo en palabras sino adoptando medidas obligatorias y de cero tolerancia, y avaló que estas mesas de trabajo también abonen a la construcción de protocolos que les garanticen seguridad y respeto de sus derechos en las áreas de trabajo.

En el evento se contó con la presencia de la ex diputada federal y ex presidenta municipal de Xalapa, Elízabeth Morales; la ex diputada local Mónica Robles Barajas; la ex funcionaria del Congreso, Mónica Mendoza, así como las legisladoras Ana Miriam Ferráez Centeno, Jessica Ramírez Cisneros, Ruth Callejas Roldán, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, Nora Lagunes Jáuregui, Anilú Ingram Vallines, Citlalli Medellín Careaga y Maribel Ramírez Topete.

Además de los diputados: Fernando Arteaga Aponte, Ramón Díaz Ávila y Juan Enrique Santos Mendoza.