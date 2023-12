Productos chinos golpean ventas de emprendedores veracruzanos

La presencia de comercios que venden productos de origen chino en Xalapa sí afecta a la economía local y representa una competencia difícil, afirmó Lluvia Díaz Salazar, representante de 'Mujeres Mágicas', organización conformada por xalapeñas emprendedoras.

"Porque no es lo mismo que tú produzcas por ejemplo una libreta que la niña la diseña, la imprime y la hace, a que venga de un producto chino que cuesta hasta un 60 por ciento más barato".

Ante esta situación, la emprendedora consideró que debe existir un control para que este tipo de mercancía deje de afectar a los empresarios y emprendedores locales.

VENTAS AFECTADAS POR IMPORTACIONES DE DUDOSA CALIDAD

Y es que incluso los propios comerciantes tratan de regular el tipo de artículos y objetos que ofrecen en las expo-ventas en las que participan.

Sin embargo, sus ventas continúan siendo afectadas en hasta un 50 por ciento por la venta de mercancía china en los comercios cuya presencia ha crecido en los últimos años.

"Sí está más barato, pero la calidad no me va a servir; tres veces lo voy a ocupar y ya no me va a servir", agregó, reiterando que al menos en el área de belleza existen productos nacionales con mayor calidad.