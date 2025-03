Problemáticas de inseguridad en Veracruz y falta de medicinas no se resuelven con magia: Arquidiócesis de Xalapa

La Arquidiócesis de Xalapa advirtió que las problemáticas que vive México y Veracruz no se podrán resolver con soluciones cómodas, fáciles y mágicas.

A través de su comunicado dominical, el vocero Juan Beristatin de los Santos resaltó que los problemas que estamos viviendo de inseguridad, desempleo falta de medicamentos, corrupción y abuso de poder requieren de la buena conciencia ética y de la sana inteligencia, para comprometernos todos en la construcción de un México justo y solidario.

"Es necesario trabajar responsablemente en cada una de las áreas que corresponde y no confiar en soluciones mágicas ni fáciles", agregó.

Indicó que las problemáticas sociales, culturales, económicas y políticas que siguen presentes en las estructuras sociales jamás se podrán solucionar con fórmulas mágicas y mucho menos anulando la verdad de los problemas y la responsabilidad de los gobernantes y de los ciudadanos en las soluciones que requieren la participación de todos.

"Jesucristo vivió y realizó su misión sin ventajas, sin privilegios, sin seguridades. No tuvo medios materiales, ni poderes especiales. Tuvo que buscar, decidir, arriesgarse y luchar como cada persona lo hace. No tuvo garantías. No sabía con claridad su camino. Lo tuvo que descubrir y realizar día a día. Y muchos le volvieron la espalda", añadió.