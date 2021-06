privaron_de_la_libertad_y_atacaron_al_menos_a_5_funcionarios_electorales_en_veracruz

Durante la sesión ordinaria de este lunes, expresó que esto no significa que los comicios se hayan caracterizado por ser violentos.

"Debo ser muy cuidadoso de lo que digo, dos o tres casos, afortunadamente dos o tres casos, pero no debió haber habido ni uno sólo, ni uno sólo, de ninguna manera y menos golpeado y llevo un par de casos golpeados", detalló.

Confirmó que se quemaron alrededor de 9 paquetes electorales de un universo de más de 10 mil, aunque la mayoría llegó a los consejos o a Centros de Recepción y Traslado (CRYT), espacios que fueron resguardados.

Al respecto, el vocal de Organización Electoral de la Junta Local del INE, Jorge Ortega Pineda, informó la quema de 8 paquetes electorales y el robo de cuatro más de elecciones a Diputaciones Federales.

Un paquete fue incinerado en el Distrito de Tantoyuca; 4 robados en el Distrito de Huatusco, 3 quemados en el Distrito de Córdoba, en la comunidad de Tepatlaxco y 4 quemados en el Distrito de Zongolica, en una localidad de Camerino Z. Mendoza.

"El riesgo es mucho menor en este momento que en la madrugada que hubiera sido prácticamente inminente y era un riesgo que no se tenía que correr, por la seguridad de la paquetería y por la seguridad de las personas".

Aseveró que quienes quemaron los paquetes electorales no fueron los CAE o SE, ni los funcionarios de las mesas directivas de casillas, fueron ciudadanos ajenos a los que calificó de "bárbaros"

"Quienes necesitan educación cívica son las y los líderes bárbaros que hicieron este tipo de cosas, quemar paquetes, así no se resuelven las diferencias democráticas, ésa no es la forma, eso no es democrático, de hecho", enfatizó.

