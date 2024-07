Acusan presunto abuso policial en Xalapa; les retienen la moto en El Olmo

Un nuevo caso de presunta extorsión por parte elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, salió a relucir en la colonia El Olmo, de la ciudad de Xalapa.

Una publicación en la que la usuaria de Facebook, Jely Reyes comentó que el domingo 07 de julio de este 2024, a las 23:00 horas, su esposo y ella acudieron a cenar a una taquería ubicada en la avenida El Olmo, esquina Cedros.

A lo que él responde que tomó dos vasos de cerveza y enseguida fue esposado, para inmediatamente pedir refuerzos para trasladarlo al cuartel "Heriberto Jara Corona", popularmente conocido como "San José" en el centro de la ciudad de Xalapa.

"Me subí a la moto para ir avisarle a mis familiares, no me dejan llevarme la moto y me dicen que también se la llevarán, y les respondí que porqué si la moto estaba estacionada y es mía y que no se la podían llevar, y me jalonea del brazo y me dice el policía, bájate de la moto, como no me bajo, me esposa y me logro zafar".