Denuncian presunta negligencia médica en Clínica Veterinaria San Francisco, en Xalapa

Una gatita que tras una caída sufrió fractura de fémur, fue operada en dos ocasiones en la Clínica Veterinaria San Francisco de Asís, siendo objeto de una presunta mala práctica, pues se lo colocaron clavos que lejos de fijar el hueso, provocaron afectaciones en la salud del animalito, denunció Samantha Aguilar, en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.

La propietaria de la gatita llamada "Gala", Samantha, realizó la denuncia primeramente a través de las redes sociales, luego a medios de comunicación y ha acudido ya a interponer la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Ambiente y Contra los Animales (FEDAyCA).

En entrevista, detalló que tras sufrir una caída, acudió en busca de ayuda de un médico veterinario, pero al ser noche, fue en la clínica veterinaria San Francisco de Asís en donde Gala fue atendida.

"Me dijeron que por ser fractura en el fémur, necesitaba cirugía, le pusieron clavos, me la entregaron y la tuve en casa inmovilizada, sólo la sacaba a su arenero y la tenía en reposo, pero con el paso de los días le noté una protuberancia de la zona donde la operaron hacia la columna (...) Me dijo el médico de la misma clínica que necesitaba otra cirugía porque estaba rechazando el clavo".

Gala fue sometida a una segunda cirugía, para colocarle nuevamente los clavos y solucionar su problema de salud. Sin embargo, con el paso de los días, Gala empezó a estar peor, con temperatura alta que incluso era palpable en su piel, estaba casi desmallada y nuevamente se notaba la protuberancia.

"Acudí nuevamente a la clínica San Francisco de Asís y el doctor Víctor Tobías me dijo que necesitaba una nueva cirugía, pero yo me alarmé, le dije: pero cómo, es demasiado una tercera cirugía en tres semanas. Entonces acudí a pedir otra opinión con un médico veterinario ortopedista que me recomendaron, entonces el doctor ortopedista me explicó que en gala no se colocaron bien los clavos, que no estaba fijando el hueso y que por eso se estaba reflejando en la piel, porque estaba suelto".

Además, detalla Samantha, el veterinario ortopedista le explicó que los medicamentos, por tanto tiempo, estaban afectando el estómago y riñones de Gala, por lo que era necesario operarla para fijar correctamente los clavos.

Gala fue operada por tercera vez en tres semanas, la última cirugía fue con un médico veterinario ortopedista, quien colocó correctamente los clavos y la gatita se está recuperando satisfactoriamente, estando aún en observación.

QUE SE REVISE QUÉ PASA

No obstante, Samantha acudió a la clínica San Francisco de Asís para comentar al médico titular de ésta, el diagnóstico ortopédico que había recibido su gata, por lo que demandaba al menos la reparación del daño, "pero el médico Tobías se portó grosero, me empezó a cuestionar términos veterinarios que obviamente yo ignoro(...) Pero mi sorpresa ha sido que al publicar mi caso para alertar en redes sociales y buscar hacer conciencia sobre la necesidad de buenas prácticas veterinarias, he recibido más de 200 mensajes de personas que me han comentado que han padecido ellas y sus animales, negligencia, y que incluso muchos de sus animales murieron al ser mal atendidos en esa clínica".

"Muchos animalitos salen en bolsas negras de plástico, con sus dueños llorando atrás, y hasta está la camioneta del lugar de cremación de mascotas, por eso quiero que se revise qué está pasando ahí, que sea haga medicina veterinaria de manera profesional".

QUE HAYA BUEN EJERCICIO DE LA MEDICINA VETERINARIA

Ante ello, Samantha interpuso una denuncia ante la FEDAyCA, "quiero dejar claro que no estoy buscando dinero, indemnización, nada de la clínica San Francisco ni del doctor Tobías, pero es necesario que se investigue qué ocurre en la clínica, que las autoridades supervisen las prácticas veterinarias, que se ejerza la medicina veterinaria correctamente (...)".

"Es sabido que en esa clínica hacen esterilizaciones a algunos albergues, pero todo indica que el doctor pone a estudiantes a hacer las prácticas quirúrgicas y pues no se vale, uno sabe que tienen que aprender y hacer prácticas, pero deben estar supervisados, porque uno acude a la clínica en busca de atender la salud de sus animales con un servicio profesional, son las vidas de nuestros animales y es necesario que se supervise que se practique bien la medicina", expresó Samantha.