Presenta diputada denuncia contra Ramos Alor por violencia de género

Fue acompañada por la legisladora de su partido Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, y las diputadas de Movimiento Ciudadano, Maribel Ramírez Topete y Diana Ángeles.

La priista dijo que las funcionarias a cargo del área de procuración de justicia deben de dar resultados, al estar bajo el escrutinio de los ciudadanos, subrayando que llegará a las últimas consecuencias.

"Esta denuncia no es solamente a nombre de una servidora, es un acto de congruencia como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y a nombre y en voz de muchas mujeres que estoy cierta que, a lo largo de la vida, como en el caso de una servidora, hemos normalizado la violencia".

Dijo que espera que se aplique la ley, y que su denuncia se tome con la seriedad que esto implica en cada una de las instancias.

Por su parte, Callejas Roldán pidió a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar y sancionar si hay elementos.

El conflicto entre Ramor Alor e Ingram Vallines comenzó durante la segunda ronda de preguntas y respuestas de la comparecencia del titular de Salud del pasado 6 de diciembre.

>> Oposición no dimensiona abasto de medicamentos, recrimina Ramos Alor a Anilú

El funcionario criticó las preguntas y señalamientos de Ingram Vallines respecto a temas como el desabasto de medicinas. Al afirmar que ni las mejores farmacias tienen abasto del 100 por ciento en medicamentos, el secretario opinó que diputados del Congreso desconocen y no dimensionan este tema, pidiéndoles documentarse sobre la materia antes de hacer cuestionamientos.

"Qué confortable es manejar datos y números desde una elegante y confortable oficina y no vivir lo que vivimos nosotros en el terreno de los acontecimientos, cerca de nuestro pueblo y en nuestras unidades médicas", señalando que el Estado tiene un 85 por ciento de abasto de medicamentos.

"Diputada, a mí me preocupa que usted no ha dimensionado lo que significa 80 y 85 por ciento, usted lo está diciendo, de abasto en nuestros hospitales y centros. Usted quiere 100 por ciento; quiero decirle primero que a nuestra llegada encontramos un 15 y en ocasiones un vergonzoso 10 por ciento de abastecimiento. Me hubiera gustado que lo trajera a colación, porque hay que hacer la comparación".

El diputado del PAN, Othón Hernández Candanedo, pidió al secretario respetar a sus homólogos y homologas, sobre todo a las legisladoras, calificando de lamentable la forma de responder a Anilú Ingram Vallines.

Ramos Alor replicó que, a su parecer, no le faltó el respeto a la diputada, afirmando que en una comparecencia se debaten ideas, sin importar el género de los participantes.

Sin embargo, durante los cuestionamientos de Hernández Candanedo y al cierre de la comparecencia, Ramos Alor agregó la frase por la que Ingram Vallines procedió en su contra.

"Nada más quiero concluir, diputado, que me da enorme gusto de tener y conocer diputados que vienen de abajo, que caminan, que están cerca de su pueblo. Veracruz y el país ya está cansado de conocer la historia de diputadas y diputados que nunca hacen esta práctica democrática y que son totalmente palacios y antes muertas que sencillas, porque nunca han estado cerca del pueblo; qué representan esas diputadas, me pregunto yo".