Presenta Ahued proyecto para modernizar aduanas

El administrador General de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, anunció que este martes 25 presentó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el proyecto de modernización del sistema aduanero nacional que tendría una inversión de seis mil millones de pesos.

No es posible que del total del tráfico aduanero se tenga capacidad para revisar solamente el 22 por ciento y es que estamos hablando no solo de ingresos que se dejan de captar, sino de la seguridad nacional, salud, turismo, cultura, entre otros rubros, se trata de evitar el "huachicol" fiscal, abundó.

Al ser cuestionado sobre el estado actual que guarda Veracruz aceptó que le incomoda cuando le preguntan de ese tema y aunque no es amigo del gobernador Cuitláhuac García, ni son contemporáneos, sí comparte el mismo proyecto de la 4T y quiere que a la entidad le vaya bien.

Ahued Bardahuil, sostuvo que a cuanto legislador veracruzano ve le pide que gestionen más recursos para Veracruz, donde hacen falta obras trascendentales en el sector salud, carreteras, agua potable que generen empleos y cuando se topa que es muy seguido al secretario de Hacienda,Arturo Herrera Gutiérrez, le hace la misma petición, le dice que "no se olviden de Veracruz".

Sobre su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que lo conoció en Zongolica.

Sostuvo que siendo senador un jueves lo mandó a llamar a Palacio Nacional para decirle que lo tenía en buen concepto por lo que lo invitaba a formar parte de su gabinete, le preguntó si había hecho mal como legislador y de inmediato le respondió que necesitaba a una persona honesta, de su talla, para que se hiciera cargo de la Administración General de Aduanas.

Le pidió que lo dejara pensar y al domingo siguiente recibió una llamada diciéndole que se fuera alistando porque el lunes en la conferencia mañanera lo iba a presentar como el nuevo titular de Aduanas.

De lo que vaya a pasar de aquí en adelante reiteró "me veo donde Dios me ponga, donde la salud me lo permita y donde la sensatez me deje."