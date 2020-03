Prescinde SEV de evaluadores externos para ahorrar 10 mdp

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García dio a conocer que las pruebas diagnósticas que se aplican a los estudiantes de educación básica ya no se realizarán por evaluadores externos, lo que permitirá un ahorro de casi 10 millones de pesos.

En entrevista explicó que para ello, se apoyaran en los docentes de las escuelas, así como en investigadores de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rébsamen" y de la Universidad Veracruzana (UV).

Recordó que éstas evaluaciones tienen el objetivo de identificar el nivel de conocimientos de más de un millón de los estudiantes de educación básica que serán evaluados y calificados.

El funcionario estatal señaló que, se tienen que analizar los mecanismos por medio de los cuales llevarán a cabo dichos exámenes y que no les cueste dinero.

"Éstas pruebas son exámenes para ver cómo se encuentran los chicos en conocimientos básicos como Español, Matemáticas, Ciencia, Geografía, Historia, es un examen diagnóstico y a partir del resultado que tengamos a nivel estatal, ver cómo vamos a incidir para mejorar el rezago en las diferentes materias", detalló.

Aunque anteriormente se usaban softwares para las evaluaciones, se excluían algunas regiones, sobre todo aquellas donde no hay energía eléctrica, por lo que ahora se podrá conocer el diagnóstico real en cada centro de trabajo y ver la manera de incidir de acuerdo a cada política pública.

Expuso que estas evaluaciones privadas costaban 10 millones de pesos, pero ahora, con la ayuda de los profesores e investigadores solo se gastaría en copias.