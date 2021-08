Esto, luego de que la mayoría de los padres de familia se pronunció en contra del retorno, al responder una encuesta, en la que optó por las clases virtuales.

Noticia Relacionada Auto choca contra casa en Rafael Lucio; hay dos muertos

Tal como lo instruyó la Secretaría de Educación Pública, directivos y maestros de la escuela, aplicaron una encuesta entre padres de familia, donde les brindaron la información pertinente y la mayoría optó por continuar de manera virtual, al menos en el semestre que está por iniciar.

Entre aquellas escuelas que brindan a los padres de familia la oportunidad de elegir libremente, está el Colegio Preparatorio de Xalapa, la cual en su encuesta, luego de los datos del alumno, realizan de manera directa la pregunta "¿Cuál es la modalidad que ha considerado para el retorno a clases de su hijo/hija?. Luego de ello, les brinda la opción presencial o virtual.

Otra de las preguntas es "¿Usted sabe que, en caso de estar de acuerdo la mayoría de los padres de familia y con todas las condiciones sanitarias de limpieza y de mantenimiento en orden, el regreso sería del día 30 de Agosto, para iniciar el presente ciclo escolar?"

En este caso, las opciones posibles para responder eran: No lo había considerado, no estoy dispuesto(a); No lo había considerado, sí estoy dispuesto(a); Sí, estoy consciente y de acuerdo y No estoy dispuesto.

De igual forma, en el cuestionario se les hace del conocimiento del comité de salud que debe integrarse por padres de familia para ir a limpiar y desinfectar las escuelas; así como se les pide a los alumnos informar si ellos o algún compañero está enfermo de Covid-19 o presenta síntomas.