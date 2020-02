Preocupante, buscar eliminar tipo penal de feminicidio

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, Yadira Hidalgo González, dijo que es preocupante que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, intente desaparecer el tipo penal de feminicidio, pues sería desdeñar lo que viven las mujeres y resultaría hasta inconstitucional.

"Es algo que nos tiene muy preocupadas porque nos damos cuenta que a pesar de muchísimos años de trabajo los señores no han entendido qué implica el feminicidio", dijo.

En entrevista sostuvo que se trata de desaparecer la epistemología feminista y el trabajo de mujeres no improvisadas que saben de leyes.

"Esto no fue una ocurrencia de las personas que impulsaron un tipo penal, es porque se necesitaba visibilizar el asesinato de mujeres por razón de género y ahora él lo quiere desaparecer. Recordemos que lo que no se nombra, no existe" añadió.

Incluso recordó cómo fue difícil sacar de los medios de comunicación el concepto de "crimen pasional" para reconocer el asesinato de mujeres con ciertas características y ahora ante esa iniciativa se requiere más diálogo y explicar bien qué es lo que se pretende, "pero creo que ha habido un trabajo muy importante de las mujeres teórico y epistemológico para establecerlo".

Lamentó que después de que se lograra darle un nombre a ese tipo de delito ahora se haga un "borrón y cuenta nueva", lo que resulta preocupante después de todo el trabajo realizado.

El fiscal Gertz Manero planteó eliminar el tipo penal de feminicidio por la dificultad que para el Ministerio Público tiene acreditar ese delito, y se manifestó por redefinirlo como una agravante del homicidio.