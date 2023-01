Falso funcionario de Unicef premia a alcaldes en Veracruz, desaparecen niños que reclutó

El criminal podría ser procesado por trata de personas, pornografía infantil, corrupción de menores y uso de recursos de procedencia ilícita





Dos niños veracruzanos se encuentran desaparecidos y se atribuye a Xavier Alexander N, un falso funcionario del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), promotor de futbolistas menores de edad y ´amigo´ de alcaldes veracruzanos, relación en los hechos.

Familias veracruzanas viven en la zozobra, pues el supuesto criminal fue detenido en días pasados en Puebla por abusar sexualmente de cuatro menores.

En la zona central de Veracruz, reclutó bajo promesas de desarrollo al menos a cuatro adolescentes de Aculzingo. Los otros jóvenes enganchados son originarios de las comunidades de Terna, Mendoza y de El Puente.

El criminal podría ser procesado por trata de personas, pornografía infantil, corrupción de menores y uso de recursos de procedencia ilícita, según prensa de Puebla. Además, durante del cateo que realizaron en su supuesta Casa Club, las autoridades rescataron a tres niños.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), Gilberto Higuera Bernal, reveló que en el caso de Xavier Alexander N, se encontró documentación.

'Nos hace suponer que esta investigación se va a ampliar mucho y a otros lugares, no solo al estado de Puebla. Lo que ustedes referían de personas provenientes de otras entidades, seguramente está investigación todavía va a tener una ampliación importante hacia otras figuras delictivas'.

Podría haber más involucrados por estos hechos, pues se contempla más hechos delictivos fuera del estado, por lo que las pesquisas apenas comenzarán.

El fiscal de Puebla dijo que las indagatorias apuntan a que algunas actividades delictivas se realizaron en varios estados, sin descartar la idea de que los delitos también pudieran tener alcances internacionales.

La Casa Club de Xavier Alexander es una propiedad que rentaba. Esto en valor de alrededor de 35 mil pesos al mes. En esta encontraron pasaportes, un arma y otros indicios, como uniformes y equipo deportivo.

Igualmente un vehículo rotulado con los logotipos de Unicef.

Los tres menores rescatados en en lugar son atendidos para evaluar si fueron víctimas o no de algún tipo de abuso y se encuentran en manos del sistema DIF estatal.

Allegados al caso de los menores desaparecidos, Diego y Aquilino López González, revelaron a La Jornada que los menores fueron reclutados por el detenido, pero funcionarios de la FGE-Puebla negaron cualquier información hasta que interpusiera una denuncia en el estado de Veracruz, donde ocurrieron los hechos. Que asistieran a la Casa del Adolescente, fue su única recomendación.

Oliveria González, madre de dos niños desaparecidos, refirió que en el caso de sus hijos conocieron a Xavier Alexander N en el Albergue El Parque de la Concordia en Orizaba. Allí envolvía a los niños que asistían, les compraba cosas. Con otros seis menores de edad, fueron seducidos por la promesa de formar parte las fuerzas básicas del Club Puebla, además de cursar una carrera universitaria y se fueron con él.

Estaban emocionados con el futuro que tendrían, ellos me dijeron: ´déjanos ir, tú no podrás darnos todo esto´, por eso acepté. Aquí lo conocimos como el doctor Javier de la Garza, él era algo así como un asistente en el albergue, un voluntario, decía que trabajaba para la Unicef. Allí envolvió a los niños, les llenaba la cabeza de planes, les compraba cosas, los niños y padres le creímos todo".

Además de los encuentros con otros equipos, el supuesto pedófilo presumía constantes reclutamientos de jugadores menores de edad que ´firmaban´ para ser parte de las fuerzas básicas del equipo Club Puebla y las Chivas del Guadalajara. Embajadores de la Unicef...

Cuidó que los menores llevaran todos sus documentos originales, pues incluso les prometió viajar con ellos a otros países. De ahí el temor de que sus actividades tengan alcance incluso en el extranjero.

´(A mis hijos) les llamaba todos los días, pero desde el jueves pasado ya no contestaron mis llamadas. Primero pensé que no era importante, luego supe que algo pasaba. Me empecé a preocupar cuando pasaron días y no contestaban el teléfono. Allí comenzó mi calvario´, dijo la madre de los niños.

LO FUERON A BUSCAR A LA CÁRCEL PARA RECUPERAR A SUS HIJOS

Ante la desesperación, los familiares de los 2 menores desaparecidos acudieron al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, en Puebla, para intentar hablar con el detenido y saber el paradero de sus hijos. Autoridades penitenciarias negaron la visita y la refirieron a la FGE, donde la revictimizaron, pues condicionaron una denuncia para obtener cualquier información.

"De San Miguel me mandaron a varias fiscalías, en ninguna de ellas logré nada. Llegó la madrugada hasta que me dijeron que lo único que debía hacer era interponer una denuncia en mi municipio, donde pasó todo, sino no me podían dar informes", dijo Oliveria González.

´DEPREDADOR´ DE MENORES PREMIÓ A DIEZ FRANCOS

Xavier Alexander N decía a la prensa que le dolía que los niños de Veracruz y el país vivieran en guerra activa como en Rusia o Ucrania y expresaba ´interés´ en apoyar a la infancia psicológicamente.

Operaba principalmente en Orizaba en el Colegio de Desarrollo Integral Multidisciplinario de Futbol (Codimfut), en el equipo Gigantes Orizaba y sus distintas divisiones.

Incluso invitó a sus eventos también al ex alcalde de Orizaba, Igor Rojí López. Usaba logos del fondo de la ONU de manera apócrifa para captar a los menores. A la par, timaba y simulaba la entrega de ´reconocimientos´ a políticos como a Juan Manuel Diez Francos, con una medalla falsa de Naciones Unidas.

El supuesto depredador sexual inspiraba confianza a todos, pues hasta ´premió´ en un evento público al actual Alcalde de Orizaba por sus estrategias de ´seguridad´ a favor de los infantes y ciudadanos. Haciéndose pasar por enviado de Unicef, presumía al mismo tiempo reclutar futbolistas talentosos en categorías menores de edad.

Diez Francos le agradeció la ´distinción´ y refrendó su compromiso con el deporte con espacios de primer nivel con la ciudad de Fútbol. En materia de seguridad ´estén tranquilos´, dijo. Falló y hasta ahora guarda silencio.

La prensa local fue burlada también por el falso funcionario en pro de la infancia ante los ´premios´ para Diez Francos: ´Nos premia Unicef por la seguridad´, titularon.

LOS 4 CASOS DE ABUSO SE XUAL

Sergio Salomón Céspedes, gobernador de Puebla, prometió que el caso de la agresión sexual que sufrieron cuatro futbolistas menores de edad a manos, presuntamente, de Xavier Alexander N, no quedaría impune y adelantó que llegarán "a donde se deba llegar".

Sin dar detalles aseguró que la Fiscalía del estado "ya está atendiendo y revisando el tema. Incluso adelantó que habría investigaciones en contra de los directivos de la franja, pues de acuerdo con datos hemerográficos, Xavier Alexander N apareció en actos del club Puebla y fue fotografiado con directivos de fuerzas básicas.





CLUB PUEBLA SE DESLINDA DE SUPUESTO PEDÓFILO





Ante estos hechos, el club Puebla negó alguna relación laboral con él. En un comunicado en redes sociales, la franja se deslindó de Xavier Alexander N. y se dijeron dispuestos a colaborar con las autoridades correspondientes para que sea juzgado con todo el peso de la ley.

´Ante los hechos dados a conocer el día de hoy, el club Puebla niega categóricamente que exista o haya existido vínculo laboral o personal con el individuo de nombre Xavier Alexander N´.

Sin embargo, el diario Grada de Puebla publicó que, durante 2022, Xavier Alexander N participó en diversas visorías realizadas de manera conjunta entre el club Puebla y la escuela de futbol Gigantes Condimfut de Orizaba, Veracruz.

Les presento a Xavier Alexander de la Garza.

Acusado de abuso de menores y trabajador de fuerzas básicas del @ClubPueblaMX bajo la tutela de Manolo Vega y Cía. pic.twitter.com/1ULVZToTrA — Pepe Hanan Budib (@pepehanan) January 16, 2023

Presentó como evidencia distintas fotografías -que están disponibles en las redes sociales- en las que este sujeto está observando los partidos de los jugadores menores de edad en compañía del exjugador del Puebla, Luis Miguel Noriega, así como David Martínez y Ricardo Moreno, quienes forman parte de las Fuerzas Básicas del equipo de La Franja.

Unicef ya tiene conocimiento de este hecho en que se le vincula y adelantó que tomará acciones legales, pues el hoy detenido usó su imagen sin su autorización.

A través de un comunicado enviado a Periódico Central, el ente reveló que fue informado sobre el caso de este sujeto quien se encuentra recluido en el Cereso de San Miguel.

Soraya Bermejo, Jefa de Comunicación de Unicef México, agregó al comunicado que Xavier Alexander no laboraba en la organización y que utilizó el logotipo de forma fraudulenta.

Además de una posible demanda por fraude, Xavier Alexander N enfrenta un proceso por pornografía infantil por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).