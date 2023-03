¡Nada lo baja! Precio del huevo continúa incrementando en Xalapa

Terminó el segundo mes del año y varios de los productos de la canasta básica no han logrado estabilizar sus precios; sin embargo, hay uno que particularmente ha continuado elevando su costo, afectando los bolsillos de los xalapeños: el huevo.

Tiendas de abarrotes, mercados y supermercados de la capital veracruzana han tenido poca venta de este producto debido a los altos precios, que casi llegan a alcanzar los 100 pesos.

"Desde finales del año pasado está igual, el huevo sube, baja tantito y vuelve a subir... no deja de estar caro y la gente ya no lo quiere comprar, por lo mismo", señaló la señora Amada González, una de las comerciantes de abarrotes de la ciudad.

Ella mantiene el precio de 3 pesos por huevo, aunque en otras tiendas oscila entre los 2.50 y 3.50 pesos, dependiendo del tamaño.

Fotos: Bibiana Varela

En mercados y supermercados la situación no es distinta, pues el cono de 12 piezas tiene un costo promedio que va de los 36.50 a los 41 pesos. Los conos de 18 piezas alcanzan los 51 pesos, mientras que los de 30 piezas volvieron a rebasar los 90 pesos.

Disminuye consumo de huevo

Ante los altos costos del huevo, en Xalapa las amas de casa han preferido disminuir el consumo de este alimento. Otras incluso evitan comprarlo, como en el caso de María de Lourdes Pineda.

"La verdad yo ya he dejado de comprar huevo. Desde que inició el año no he comprado, porque está muy caro. Prefiero buscar alguna verdurita, hacer un caldo o cosas así que rindan más", expuso.

Los comerciantes temen que los precios de este producto continúen elevados al menos hasta abril, cuando llegue la temporada de calor, pues han sido las bajas temperaturas las que han ocasionado la escasez de huevo y, por ende, el incremento del precio.