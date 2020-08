PRD niega contubernio con Sedatu para depredar Veracruz

El Partido de la Revolución Democrática (PRD) se desmarcó de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), tras la invasión a una reserva ecológica en Coatepec. Su líder estatal Sergio Cadena advirtió a Imagen del Golfo que, ante el conflicto agrario, social y ambiental en esa región de Veracruz, su partido se deslinda de las acciones de los supuestos campesinos.





"Yo no he tenido ningún acercamiento con ellos ni con militantes perredistas que estén haciendo algo ahí", manifestó ante los amagos de la CIOAC de realizar movilizaciones multitudinarias en la Ciudad de México y Xalapa para exigir que el Gobierno Federal les entregue, en no más de 7 meses, 2 mil hectáreas ubicadas en el bosque de niebla.





La responsabilidad del caso y lo que ocurra en la zona denominada Jinicuil Manso corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). "Ya tocará a las leyes deslindar responsabilidades y que se actué en las consecuencias que procedan", expuso el perredista.









Cuestionado por Imagen del Golfo respecto a la influencia y posible contubernio con Sedatu en Veracruz de uno de los liderazgos a nivel nacional de la CIOAC, Federico Ovalle Vaquera, ex diputado federal del sol azteca y detractor del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sergio Cadena manifestó: "No he tenido ningún contacto ni conversación con ellos (CIOAC). Sé que tienen un litigio fuerte entre la organización y propietarios de las áreas de Coatepec y con el Ayuntamiento. Y hasta ahí".





Si bien a nivel nacional la CIOAC es aliada del sol azteca, en Veracruz el partido no avalará actos en perjuicio del medio ambiente y los legítimos dueños: "Entiendo que la CIOAC ha mantenido una relación de hace años con el PRD, pero yo personalmente" no conozco ni a los líderes estatales ni nacionales, insistió Sergio Cadena.

La zona amenazada por la CIOAC forma parte de una región que se caracteriza por presentar fragmentos de gran tamaño de Bosque Mesófilo de Montaña (o bosque de niebla) con alta conectividad y con diversidad y riqueza de especies y mayor número de endemismos.





Su nivel de integridad ecológica es mayor con respecto a bosques de niebla de otras regiones. Por ello, organizaciones ambientalistas solicitaron que el Gobernador de Veracruz instruya a la Fiscalía XII para que se atiendan las carpetas de investigación 600/2019, 575/2019, 821/2019 y 576/2019 a cargo de la fiscal Denisse Moreno Córdova, del distrito XII de Coatepec, para que se resuelva a la brevedad dicho expediente y se haga lo conducente para el desalojo pacífico de los invasores. No ha habido respuesta oficial alguna, deploraron propietarios y activistas.





"Si el estado de derecho les da la razón a los propietarios o a la otra parte, serán tribunales los que determinen". El sol azteca abogará por la legalidad y que quienes la violenten, se atengan a las acciones de la justicia, afirmó Sergio Cadena.

¿PRD NO METERÁ LAS MANOS AL FUEGO POR LA ILEGALIDAD?

Ante el presunto contubernio entre Sedatu y líderes afines al PRD para beneficiar a la CIOAC en Veracruz -que denunciaron propietarios de los predios en disputa-, Jesús Velázquez, ex dirigente estatal, aseveró que la dependencia federal debe actuar conforme a la legalidad.





Manifestó que en su partido en Veracruz "jamás hemos apoyado situaciones (como la invasión en Coatepec) que puedan caer en la ilegalidad. Estamos comprometidos con que todo se resuelva conforme a derecho".









"Independientemente de que algunos de los que se ostentan como propietarios tengan algún origen extranjero, estando en México se debe respetar la legalidad", manifestó a Imagen del Golfo.





Jesús Velázquez confirmó a Imagen del Golfo que hasta los pasados comicios federales, Federico Ovalle Vaquera, líder de la CIOAC, era integrante activo del PRD.





Imagen del Golfo trató de recabar testimonios de invasores de la CIOAC. Sin embargo, al acudir al acceso a su campamento, los supuestos campesinos advirtieron que sin autorización de sus líderes tienen prohibido dar entrevistas a los medios.













ORGANIZACIONES CLAMAN RESPUESTA A SEDATU, SERMARNAT Y CUITLÁHAC





Tras la negativa de Sedatu de suspender el deslinde en la zona, Pronatura, Centro de Investigaciones Tropicales-UV, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Global Water Watch México, Sendas, Asociación de Orquideófilos de Coatepec AC, LAVIDA, la Asociación Vecinos del Pixquiac Zoncuantla AC, entre otras más, solicitaron la conformación de una mesa de trabajo con la dependencia federal, Semarnat y Gobierno de Veracruz para atender la problemática en la zona montañosa de Coatepec, ahora conocida como Sierra Alta (Jinicuil Manso, Capotal, Sajarillo, Plan de San Antonio y ubicaciones aledañas) perteneciente a la congregación de Tapachapan y Cinco Palos.





También tomar todas las medidas precautorias para evitar que se generen daños a los ecosistemas, a su biodiversidad y a los servicios hidrológicos que prestan; que la Sedatu suspenda cualquier procedimiento de deslinde y posible y presunta dotación de terrenos nacionales en la zona de Jinicuil Manso o Sierra Alta.









Igualmente, los ambientalistas requirieron que se detenga cualquier proyecto de urbanización o asentamientos humanos en la zona; dar celeridad y atención prioritaria a cualquier intento por proteger la zona como Área Destinada Voluntariamente para la Conservación.





Finalmente, las organizaciones ambientalistas pidieron aplicar recursos financieros para comenzar la restauración de bosque de niebla en las zonas invadidas y afectadas por la CIOAC.





Sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna respuesta del Gobierno de Veracruz. Tampoco de la Federación.













