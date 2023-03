Por conflicto Congreso-TEJAV, la Suprema Corte podría sancionar al gobernador de Veracruz

El conflicto entre el Congreso y el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) sigue escalando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal ahora podría sancionar al Poder Ejecutivo debido a la forma en que fue extinto dicho tribunal para la creación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV).

Y es que el máximo tribunal examinará si los poderes Legislativo y Ejecutivo de Veracruz violentaron la suspensión otorgada al TEJAV, respecto a la controversia constitucional 266/2022 con la que se determinará la legalidad en la desaparición del tribunal.

Ambos poderes deberán dejar de violentar la suspensión o de presentar pruebas para refutar dicho señalamiento, que fue esgrimido por el presidente del TEJAV, Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, en el recurso de queja 1/2023-CA.

YASMÍN ESQUIVEL ANALIZA QUEJA

El magistrado acusa que ambos poderes violaron la suspensión concedida mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2022, en el que la Comisión de Receso ordenó no quitar del cargo a los magistrados del TEJAV y no suspender las actividades del tribunal, entre otras medidas.

La ministra instructora Yasmín Esquivel Mossa, junto con la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte, ordenaron al los poderes Ejecutivo y Legislativo de Veracruz a que, en un plazo de 15 días, dejen sin efectos los actos violatorios u ofrezcan pruebas, de lo contrario, serán sancionados.

"(...) se requiere a los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como al Tribunal de Justicia Administrativa, todos del Estado de Veracruz, para que, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dejen sin efectos los actos violatorios de la suspensión, o bien, rindan un informe y ofrezcan pruebas, debiendo adjuntar copias certificadas con las que acrediten sus dichos; apercibidos que, de lo contrario, se presumirán ciertos los hechos que se les atribuyen y se les impondrá una multa".

Dicho proveído quedó asentado el 27 de febrero de 2023 y fue dictado por la ministra como parte del mencionado recurso de queja 1/2023-CA, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional 266/2022.

Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, magistrado del TEJAV, tribunal en extinción para crear el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), procedió en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo al considerar que violaron la suspensión de la SCJN concedida mediante acuerdo del 30 de diciembre de 2022.

Argumentó que se concedió la suspensión para que los nuevos magistrados del TRIJAEV no ejerzan el cargo ni entren en funciones hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto; para que no suspendieran de manera indefinida los plazos procesales de los asuntos tramitados y continúen las labores jurisdiccionales y para que los magistrados del TEJAV no sean cesados de sus funciones.

De acuerdo con Pérez Gutiérrez, aunque los nuevos magistrados del TRIJAEV no fueron señalados como autoridad en la controversia constitucional de la que deriva el incidente de suspensión en el que se actúa, los mismos con su actuación se encuentran violentando la medida suspensional otorgada por la Suprema Corte, al obstaculizar a los magistrados del TEJAV continuar en funciones y ejerciendo la actividad jurisdiccional en los términos decretados.



Añadió que los miembros del TRIJAEV solicitaron el auxilio de la fuerza pública para resguardar las instalaciones del Tribunal, obstaculizando la labor del TEJAV, de ahí que promovió en consecuencia el recurso de queja.