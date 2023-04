Fiscalía sin resultados: Treinta municipios afectados por incumplir pagos al IPE

La Fiscalía Especializada Anticorrupción aún no ha presentado resultados respecto a las denuncias que se han interpuesto por el presunto daño patrimonial que afecta a unos sesenta municipios en Veracruz. Este ocurre debido al incumplimiento en el pago de las cuotas al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), lo que ha afectado gravemente a los trabajadores.

Tanto el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) como el IPE han actuado legalmente debido a los incumplimientos mencionados, que afectan a los trabajadores de diversas maneras. Los trabajadores no pueden realizar trámites como la pensión por invalidez, la devolución de cuotas, e incluso perjudica a los familiares de empleados fallecidos para completar los trámites correspondientes.

La directora del IPE, Daniela Griego Ceballos, explicó que el ORFIS ha establecido el incumplimiento en los pagos como daño patrimonial, ya que se trata de una omisión de una obligación legal. La institución ha presentado 62 denuncias ante la Fiscalía, y están a la espera de que esta actúe.

"Trabajamos con ellos, hemos trabajado mucho con la fiscal, mandamos toda la información correspondiente. Están en curso las investigaciones, pero de nuestra parte estamos aportando todo. Tenemos la Comisión de Verificación, hacemos requerimientos extrajudiciales, trabajamos con los sindicatos justo para que paguen los alcaldes", explicó la funcionaria.

CONVENIOS GARANTIZAN DERECHOS

Griego Ceballos destacó que, además de presentar denuncias, también están realizando convenios de pagos graduales con los Ayuntamientos que tienen rezagos, lo que permite destrabar las prestaciones de los trabajadores. Sin embargo, aún hay una treintena de Ayuntamientos que no han comenzado a pagar.

En algunos casos, los actuales Ayuntamientos argumentan que tienen denunciada a la administración municipal anterior que no cumplió con las cuotas, o carecen de los recursos necesarios para comenzar a solventar sus pendientes.

"Hemos ido bajando; traemos 52 convenios con Ayuntamientos, logramos firmar con Las Choapas que traía 22 millones de pesos de deuda, en Ixtaczoquitlán tenía 17 millones de deuda y ya lo pagó el alcalde la deuda de ejercicios anteriores, eso bajó considerablemente lo que traíamos de 200 millones de pesos que nos debían los Ayuntamientos (...). Son Ayuntamientos chicos, sólo nos falta Minatitlán como Ayuntamiento grande, Medellín, Paso de Ovejas que traen deudas de siete y ocho millones, pero Minatitlán trae una deuda de 26 millones, si mal no recuerdo", agregó.

La directora explicó que la actual alcaldesa de Minatitlán, Carmen Medel Palma, mencionó que procedieron en contra de ex autoridades del Ayuntamiento que no pagaron durante 2019 las aportaciones. Sin embargo, aún no se ha formalizado un acuerdo de pagos como sí ha ocurrido con otras administraciones municipales.