Por falta de apoyos, cae en un 80 por ciento la producción de maíz en Veracruz

Indicó que por dicha situación ha incrementado la importación del grano, cuando México puede ser capaz de ser autosuficiente en este alimento básico en la alimentación de la población.

"No hay apoyo para los productores, los créditos apenas se están soltando, pero siguen siendo muy condicionados. Hay productores a los que no se les da crédito porque dicen que quedaron a deber, pero también hay organizaciones para ellos y no sabían que estaban en cartera vencida".

Comentó que Veracruz podría producir hasta dos millones de toneladas de maíz al año con el apoyo del Gobierno.

"Pero estamos postrados, en el campo estamos postrados, definitivamente. El Estado tendría la capacidad de apoyarnos correctamente para estar produciendo dos millones de toneladas al año", expresó.

De acuerdo con el dirigente de productores de maíz, el país consume al año 25 millones de toneladas y esta entidad podría producir el 10 por ciento del consumo nacional.