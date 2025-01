Por cambio de módulos, trámite de licencias de conducir en Xalapa se vuelve dolor de cabeza

Ciudadanos que realizan trámites para obtener licencias de conducir, dijeron estar inconformes, porque sin previo aviso, los módulos donde hacen las gestiones fueron cerrados de manera repentina en la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Ahora fueron habilitadas en el Velódromo Internacional, ubicado en la avenida Luis Cuevas, de la colonia Buenavista 2 y también en la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, ubicada en la calle Rubén Bouchez de la colonia Tamborrel.

En la capital veracruzana funcionaban en la avenida 20 de noviembre 375, de la zona centro, así como en avenida Manuel Ávila Camacho número 7, en el centro, pero los módulos fueron cerrados.

Hay quienes llegaron de Perote, desde las 04:00 y 05:00 de la mañana al Velódromo y así tener la oportunidad de poder de realizar los trámites.

"Desde ayer estoy en trámite de licencia y haber si hoy me la puedo llevar. Son gastos y pérdida de trabajo, hay que venir hacer el trámite porque sin licencia no podemos trabajar. Mi licencia está vencida y es necesario renovarla", explicaron los ciudadanos.

Mientras que Alex Vázquez, otro de los solicitantes contó que "todos los módulos están básicamente cerrados, pues este es el único lugar al que pude venir, vengo desde Banderilla. Vine ayer, como eso de las 11:00 de la mañana, pero ya no había cupos, entonces me dijeron que viniera hoy y me tuve que presentar lo más temprano que pude".