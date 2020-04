Por baja ocupación por coronavirus, cierre temporal de 23 hoteles en Xalapa

En Xalapa y la región cerca de 23 hoteles decidieron cerrar de manera temporal ante la baja ocupación por la pandemia por el Covid-19; a ello se suma que, varios moteles también han disminuido su actividad.



El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marcos Suárez Domínguez, señaló que están haciendo un esfuerzo por cubrir la nómina de su plantilla laboral hasta el próximo 30 de abril.



Y es que dijo en los motores de reserva se han estado dando de baja varios agremiados de manera temporal por lo que de un 100 por ciento de hoteleros que conforman la unión, el 60 por ciento está sin actividad de manera temporal.



Remarcó que no tiene sentido generar gastos por lo que en este momento se están esforzando por seguir cubriendo la nómina de sus trabajadores.



Detalló que en promedio hay entre 5 y 10 trabajadores por hotel, aunque en los de cadena son muchos más.



"Esta semana ha sido más crítica que la anterior, y sí hemos visto independientemente del sector hotelero, el comercio en general que ha estado cerrando día a día un poco más", dijo.



El empresario hotelero reiteró que lo que pretenden es disminuir sus gastos de servicios como gas, energía eléctrica, agua y otros, "por eso es que se toma la decisión de mejor cerrar actividades para que no estés generando más gastos".



Reiteró que en la región no hay turismo ni gente que esté llegando a los hoteles por lo que han tomado la decisión de cerrarlos.