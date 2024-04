Polo Deschamps da a conocer propuestas de campaña en Xalapa: "que el ingreso mínimo sea de 500 pesos"

Hipólito Deschamps, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del Estado de Veracruz, habló en conferencia de prensa esta mañana sobre el inicio de su campaña y una de sus primeras propuestas para combatir la pobreza en el estado y apoyar a la población emprendedora.

El candidato criticó los inicios de campaña de sus contrincantes. "Iniciamos en los límites de Tampico porque para nosotros Veracruz es todo el estado, no sólo la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Vemos los eventos masivos que hicieron los otros candidatos en su arranque, gastan millones de pesos en acarrear gente, camiones, estrados, se ponen en primera fila y hacen kermeses".

Señaló que existen cinco millones de personas en situación de pobreza en la entidad; afirmó saberlo producto de sus recorridos por el estado, en los cuales se ha dedicado a hablar directamente con afectados y comerciantes, indagando sobre sus ingresos diarios. A raíz de esto, compartió su primera gran propuesta la cual denomina como "Plan 500".

Con esta propuesta, busca lograr que la gente pase de ganar 200 pesos diarios a 500 como mínimo. "Esos 300 pesos de diferencia, que pueden parecer poco, son la distancia entre estar en la pobreza y poder empezar a salir de ella". Tras ser cuestionado sobre qué estrategias seguiría para lograr su propuesta, el candidato hizo mención a dos acciones:

La primera acción consistirá en sacar provecho de los subejercicios, los cuales el candidato lamentó que actualmente sean devueltos a la CDMX. "Ese dinero se podría utilizar para medicinas, hospitales y apoyos. Con ese subejercicio queremos apoyar a emprendedores; no es un programa asistencial, todos los países avanzados del mundo apoyan a los emprendedores porque saben que generan derrame económico".

Como segunda acción, dijo que buscará potenciar la inversión en el estado, pues señala que no puede haber sólo dos entes económicos en la entidad: el gobierno y los comercios y empresas locales; "no es suficiente, necesitamos empresas nacionales y extranjeras que inviertan en el estado y así tengamos sueldos dignos, pues habrá dinero en las calles. No se da por un tema de corrupción, porque aquí lo primero que hacen es pedirle a las empresas ´la mochada´, y en otros lados sí les abren las puertas".