"Policías me sembraron arma y me obligaron a disparar": Angélica Sánchez

La candidata al Senado por Movimiento Ciudadano (MC), Angélica Sánchez, compareció este miércoles ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de portación de arma de fuego, en donde señaló a la Fiscalía de Veracruz de "falsas acusaciones" y de "sembrarle" un arma.

Al respecto, la exjueza del Poder Judicial de Veracruz expresó su confianza en que la FGR no se preste a seguir las "falsas acusaciones" lanzadas en su contra por la Fiscalía de Veracruz.

Sánchez explicó que fue citada el miércoles para declarar en la delegación de la FGR en Xalapa, después de que la Fiscalía estatal la acusó de portar y disparar un arma calibre .22 durante su detención por policías estatales el 5 de junio de 2023.

Recordó que, en aquella ocasión, la Fiscalía bajo el mando de Verónica Hernández Giadáns no encontró elementos para procesarla por el delito contra las instituciones de seguridad pública, alegando que ella disparó un arma durante un presunto operativo de revisión por parte de los elementos de seguridad del Estado.

La exjueza del Poder Judicial de Veracruz señaló que la Fiscalía tuvo que remitir el caso a la FGR debido a las acusaciones de portación y disparo de arma, aunque ella sostiene que la pistola le fue "sembrada" por los policías estatales. Además, afirmó contar con videos con sonido del momento de los hechos en los que no se escucha ninguna detonación.

"Atendiendo al Estado de Derecho, que aún considero puede prevalecer un poco en el Estado, espero que no (proceda la investigación), pero sería un delito menor porque esta carpeta de investigación, en esta latitud federal, es por el delito de portación de arma de fuego, el arma que me sembraron que es una pistola calibre 22", expresó.

DETENCIÓN IRREGULAR

En cuanto a los hechos del 5 de junio, Sánchez sostiene que fue detenida alrededor de las 8:00 horas por policías estatales, minutos después de salir de su hogar en Lomas Verdes. Posteriormente, fue llevada al cuartel Heriberto Jara Corona, conocido como el Cuartel de San José, donde asegura que fue obligada a firmar papeles en blanco y a disparar en dos ocasiones el arma calibre .22.

"Quienes me detuvieron fueron elementos de Seguridad Pública, yo no dudo que tenían el mandato de alguien, ellos no hubieran hecho eso de 'motu proprio'. Ellos recibieron la orden de alguien, así como el hecho de haberme tenido desaparecida durante 5 horas como lo reconoció la ONU", afirmó.

Ante esta detención arbitraria, la candidata presentó una denuncia en la Ciudad de México por el delito de tortura, y mencionó que la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, evidenció irregularidades con su detención.

"El Gobernador del Estado dijo que yo no había sido torturada, para él el hecho de que no presentara golpes era un indicio de que no había sido torturada, pero sí fui coaccionada y violentada por los elementos de seguridad pública que me hicieron disparar el arma, que me amenazaron con ir por mis hijos, que me tuvieron maniatada, en áreas insalubres, encapuchada y me hacían firmar documentos en blanco", agregó.

Sánchez indicó que los elementos de seguridad pública involucrados están identificados por el informe policial homologado, detallando que el arma que activó en el cuartel "estaba vieja y deteriorada".

A pesar de estas acusaciones, la candidata afirmó que continuará su campaña y contará con la vigilancia y resguardo de elementos de la Guardia Nacional, después de que el INE consideró procedente su petición de resguardo.

"Confío plenamente en las autoridades federales y creo que esto fue parte de la estrategia que la Fiscalía General de Justicia del Estado emprendió en mi contra, aunque ellos consideraron en su momento no ejercer acción penal por los delitos contra las instituciones de seguridad pública y contra la salud", dijo.

"Acudo a esta institución, no tengo nada que temer, no tengo nada que esconder, evidentemente yo no portaba un arma el día de la detención y tengo manera de demostrarlo", reiteró.

Finalmente, mencionó que continúa su proceso penal por los delitos de tráfico de influencia y contra la fe pública, por presuntamente favorecer a Itiel "N" para que recuperara su libertad, aunque está buscando un amparo.