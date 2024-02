Policías Estatales siguen acosando y extorsionando a sexoservidoras trans de Xalapa

Las noches frías y las calles antiguas del centro de Xalapa, marcan el escenario perfecto para que sexoservidoras de la comunidad sexo diversa, sean acosadas y hasta extorsionadas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Teófilo Cancela, coordinador del Colectivo Egalité et Justice, denuncia este acto, además de agregar que la comunicación con Seguridad Pública ha mejorado, pero aún falta mucho por progresar.

La avenida Lázaro Cárdenas es el principal punto donde las mujeres transexuales buscan a sus clientes y donde son hostigadas por policías estatales, según narra Teófilo Cancela.

"No puedo generalizar, no todos son iguales, pero sí hay algunos elementos de seguridad. Ha habido extorsión, cositas así a las chicas, a las chicas sexoservidoras. Sí, sigue ocurriendo. Pero estos ahorita han sido, pues no te digo que contados, pero no han sido tan recurrentes como en el pasado".

El coordinador del Colectivo Egalité et Justice, comentó que siguen las labores de capacitación con servidores públicos para que conozcan los derechos de las personas que integran la comunidad de la diversidad sexual.

"Hasta el momento, la comunicación que se tiene con seguridad pública es buena, esperemos que siga mejorando, que el señor secretario y sus distintos departamentos nos sigan atendiendo en esa parte. Sobre todo nos interesa mucho lo que es la seguridad, además de salud y educación, serían tres puntos esenciales".

El activista remató afirmando que el problema es añejo, por ello la necesidad de que las autoridades garanticen los derechos de la población mencionada.