Policías de Xalapa golpean a embarazada y le causan aborto; acosan a su esposo

El xalapeño Jareth Romero Morales denunció hostigamiento de policías municipales, quienes dijo lo han detenido en diversas ocasiones sin motivo, amenazándolo de muerte y robándole.

Aseguró que no hay un antecedente para que tuvieran sospecha de drogas o delitos en que hubiera incurrido. "A mí lo que me estaban buscando eran drogas, las cuales no encontraron nada en mi domicilio, pero si se llevaron mis teléfonos celulares, mi motocicleta se la llevaron. Me presentaron a San José por motivos administrativos nada más. Con base a eso me tuvieron 24 horas".

La detención reciente ocurrió el pasado jueves, cuando policías municipales entraron a la fuerza a su domicilio, sin orden de aprehensión ni de cateo, golpeándolo a él y a su esposa embarazada, lo que le habría provocado un aborto.

Romero acusó que en su última detención fue amenazado de muerte por los elementos policiacos, prohibiéndole hablase acerca de los robos dentro de su domicilio.