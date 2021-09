PJEV notifica a cámara de Diputados: Rogelio 'N' no puede ser diputado federal

Desde el pasado 31 de agosto, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Romero , notificó al Congreso de la Unión que Rogelio "N" no puede asumir el cargo de legislador .

Esto debido a que está sujeto a 2 procesos por cuatro delitos diferentes, los cuales merecen cada uno de ellos la imposición de pena privativa de libertad.

Al respecto, Romero Cruz notificó al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, que el exsecretario de Gobierno permanecerá en prisión y esto lo imposibilita a asumir sus funciones como legislador plurinominal del PRD.

Refiere que dicha información fue recolectada y otorgada por los Jueces de control y la administradora judicial de causa de los Distritos Judiciales de Xalapa y Tuxpan, Veracruz.

De acuerdo con un oficio de la magistrada, con número 0591/2021, el 30 de agosto se solicitó información sobre el perredista, quien recibió una plurinominal y no acudió a la toma de protesta en la sesión constitutiva de la LXV Legislatura

"Hago de su conocimiento que no solamente se trata de un proceso penal el cual está radicado en contra de Rogelio (...), sino que éste tiene iniciados en el Estado de Veracruz tres procesos penales, en los cuales es de referir que en uno de ellos hay un mandamiento de captura, pero que no se ha ejecutado por la interposición de juicio de garantías en donde le fue concedida la suspensión definitiva del acto reclamado, estando en espera de que se dicte sentencia federal de fondo, y por ende no se ha realizado audiencia inicial", aclaró el Poder Judicial.

Detalló que en dos procesos penales más, totalmente diversos, instruidos por cuatro delitos diferentes, dicha persona ha recibido en épocas distintas, el dictado de auto de vinculación a proceso por dos jueces locales diferentes, y que además en un proceso ya se ha formulado acusación.

"Es claro que bajo esa situación jurídica imperante, y acorde al contenido del artículo 38 fracción II de la Constitución Federal que Usted refirió, a Rogelio (...) automáticamente queda suspendido de sus derechos o prerrogativas como ciudadano, ello al estar sujeto a dos procesos criminales, por cuatro delitos diferentes que merecen cada uno de ellos la imposición de pena privativa de libertad, lo cual acontece desde la fecha del dictado de dicho auto de vinculación a proceso, resolución que se dicta al vencimiento del plazo constitucional y sujeta a la persona a la continuación del procedimiento al demostrarse la existencia de un hecho señalado en la ley como delito, y la probabilidad de su participación, sin acreditarse alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito"

Detalló que el exfuncionario está vinculado desde el 20 de marzo en el proceso penal número 50/2021 de Tuxpan, Veracruz, por el delito de ultrajes a la autoridad, e incluso se ha formulado acusación, y en el proceso penal número 248/2021 por los delitos de extorsión, abuso de autoridad y contra la administración de justicia, desde el 17 de agosto del año en curso, en el juzgado de control de Xalapa, Veracruz,

La magistrada reiteró que tales delitos son sancionados con pena privativa de libertad, y si además dicha persona está sujeta a medida cautelar de prisión preventiva.

"Es claro que Rogelio (...), tal como se desprende de la disposición Constitucional contenida en el numeral 38 fracción II, desde el momento en que fue vinculado a proceso, automáticamente física y materialmente está impedido para poder ejercer los derechos políticos que pudieran corresponderle dado que está interno en un Centro de Reinserción Social, con sede en Amatlán de los Reyes", añadió Romero Cruz.