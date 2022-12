Pirotecnia aumenta 60% número de animales perdidos; autoridades en Veracruz se desentienden (+Video)

En temporada de fiestas decembrinas, el uso de pirotecnia provoca, además de cuantiosos accidentes, que se incremente hasta en un 60 por ciento el número de animales perdidos, expuso en entrevista Rosario Garduza, del albergue Patitas Suaves Xalapa.

Ante ello, destacó que es preciso que las autoridades atiendan los reportes que realiza la ciudadanía, por uso de pirotecnia.

¿Y LAS AUTORIDADES?





Y es que aunque en Xalapa está prohibido el uso de pirotecnia ruidosa, la población sigue comprándola y usándola, y los reportes que se hacen para denunciar su uso, no son atendidos, lo que provoca un doble juego al prohibirla pero no atender reportes para sancionar a quienes insisten en ello.

"No usen pirotecnia, ya saben que es súper dañina no solo para los animalitos sino para niños con condición de autismo, no la ocupen. Y las autoridades por favor estén un poquito más pendientes de nuestras denuncias y llamadas que se les hacen a los números de emergencia, porque a veces no contestan".

Y acentuó: "hace falta que las autoridades respondan un poquito más al llamado de acerca de la pirotecnia, porque no hacen caso".

En ese sentido, acentuó que hace falta mucha cultura en la población en torno a tomar en serio lo dañina que es la pirotecnia, además de lo innecesario que es su uso. Cada año hay reportes de accidentes relacionados con quemaduras, consecuencias de uso de la pirotecnia, tanto en adultos y, peor aún, en niños.

Y en este escenario de uso de pirotecnia, además de los accidentes consecuencia del uso de pirotecnia, los animales sufren.

La pirotecnia provoca en animales crisis de pánico, oídos lastimados, sufrir infartos, morir; y hay animales que en su desesperación saltan o corren y se pierden en las calles, quedando expuestos a un sinfín de peligros y maltrato.

"En esta época del año hemos tenido varios reportes en la página -de animales perdidos- (...) Yo creo que en un 60 por ciento ha aumentado, en estas fechas siempre aumenta muchísimo", lamentó Rosario Garduza.

La mayoría de los animales que se pierden por causa de pirotecnia, no logran regresar a casa, quedando expuestos a accidentes, maltrato y la muerte, advirtió la titular del albergue Patitas Suaves Xalapa.