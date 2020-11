Piden poner bajo la lupa estrategia contra feminicidios en Veracruz

El Gobierno de Veracruz debe de evaluar si estrategias enfocadas en el combate a los feminicidios están dando resultados, tal es el caso de la Aplicación "Mujer Alerta Veracruz".

Al respecto la Coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres (OUVM) de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González, consideró que es una buena herramienta pero que está siendo subutilizada.

Sostuvo que el gobierno estatal podría invertir más recursos para perfeccionarla y que genere mejores resultados.

Además, consideró que se requiere una estrategia integral que sume acciones como la aplicación "Mujer Alerta Veracruz" a otras, para realmente generar un cambio en lo que se refiere a violencia de género.

La coordinadora dijo que se requieren otras estrategias para mujeres de a pie que no tienen acceso a esta tecnología y dar mayor transparencia en el gasto que se destina en estos programas.

"No tenemos certeza respecto a la eficacia de esas inversiones ni en qué se está invirtiendo debido a que no se da a conocer y no se informa a la ciudadanía, sobre todo a la población femenina", lamentó.

Recordó que las mujeres veracruzanas no han experimentado un cambio en cuanto a la violencia que sufren, así como agresiones y feminicidios.

"Seguramente (estrategias como la aplicación) tienen impacto y grado de eficiencia, pero por sí mismas no funcionan", consideró Casados González.

Cabe recordar que para elaborar la aplicación se invirtió en un contrato por 226 mil pesos a favor de la empresa Advanced Research and Technoloy S.A. de C.V. con domicilio en alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.

La aplicación está disponible para los sistemas Android y iOS desde que se lanzó al mercado en marzo de 2019.

Sin embargo este 2020 el Estado sigue ocupando el segundo sitio respecto al número de casos de feminicidios registrados.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del primero de enero al 30 de septiembre, de los 704 feminicidios registrados en el país, el estado de Veracruz sumó 67.

Veracruz solo fue superado por el Estado de México con 106 feminicidios, por arriba de la Ciudad de México, con 55 casos; Nuevo León; 50, Puebla; 40, Jalisco, 39; Morelos y Chihuahua 28; Baja California 27 y Oaxaca 25.

Además, el estado ocupa el cuarto lugar en el país en cuanto a proporción de casos por cada 100 mil mujeres.