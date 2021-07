piden_evitar_desarrollo_habitacional_cerca_de_los_berros,_en_xalapa

"Los xalapeños queremos que nuestras autoridades cuiden y protejan nuestros recursos naturales y procuren la calidad de vida de los habitantes, por eso hoy, los vecinos del barrio de Los Berros pedimos que se respete el programa de Desarrollo Urbano vigente, así como todos los reglamentos y programas que protegen el predio de la Playa que se encuentra localizado en el barrio 21 de Xalapa", dijo.

Expuso que no hay ninguna razón de peso para destruir este predio con toda su riqueza natural, cambiando su uso de suelo y densidad habitacional.

"Pues de acuerdo a la misma dirección de Desarrollo Urbano de Xalapa no existe actualmente carencia o déficit de vivienda en Xalapa", dijo.

Asimismo, se refirió al reglamento de Desarrollo Urbano de Xalapa al señalar que no se pueden derribar los árboles de La Playa, además de no afectar la estabilidad de construcciones ni peligro a la integridad física de ninguna persona.

"En caso de ejecutarse el proyecto de construcción violaría el reglamento de estacionamiento pues de acuerdo al artículo 161 se señala que toda edificación debe prever estacionamiento suficiente dentro de la misma edificación y el reglamento señala que para conjuntos habitacionales debe haber dos espacios de cocheras, esto sería 96 cajones de estacionamiento que el proyecto actualmente no ofrece, ocasionando un problema gravísimo a los vecinos del barrio de manera permanente y constante".

Añadió que el Plan Municipal de Desarrollo y el Programa de Ordenamiento del Centro Histórico protegen las áreas verdes y reconocen la importancia del medio ambiente como una necesidad social, así como la protección de la biodiversidad, las áreas verdes y los cuerpos de agua.

"El predio la Playa es rico en biodiversidad y por lo tanto debe protegerse; la misma empresa expresa que su impacto ambiental será negativo en más del 50 por ciento, esta gráfica se encuentra en la Manifestación de Impacto Ambiental, la cual se encuentra actualmente en consulta pública por la Secretaría de Medio Ambiente, ¿cómo podemos aprobar una MIA cuyo daño ambiental negativo es de más del 50 por ciento?", cuestionó.

Agregó que el acceso al predio es estrecho para el tamaño de su superficie, que quizá no sea mayor a 10 metros y en caso de tener que desalojar por fuego, sismo o fuga de gas a 250 personas que ahí vivirían, "sería un riesgo muy alto, pues es importante decir que ese acceso no sale a la calle, desemboca a una servidumbre de paso compartida de solamente 11 metros de ancho por donde serían evacuadas al menos 300 personas y la calle a la que se conecta es estrecha, empedrada y de tráfico lento; queremos que intervenga Protección Civil antes de autorizar, no queremos vivir en peligro, queremos vida digna".

