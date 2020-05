Piden cuidar salud mental de menores durante cuarentena

La secretaria técnica del Sistema Municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) en Xalapa, Mercy Esther Pérez Arévalo, sostuvo que durante la pandemia y ante todos los cambios que están sufriendo las rutinas de niños y niños se debe cuidar su salud mental, dado que aún se desconoce las implicaciones que tendrá para su vida futura.

"Es un punto neurálgico que debemos ver porque creo que muchos de los adultos de hoy no vivimos algo así en nuestra infancia, entonces cómo marcará esto la infancia de estos niños o el proceso adulto de sus vidas... no lo sabemos aún, y es ahí donde debemos poner atención (...) Evidentemente vivimos los mismos procesos; sin embargo, como las niñas y niños tienen un nivel desarrollo diferente, es diferente como lo van interiorizando y adaptando", dijo.

Recordó que recientemente una madre se le acercó para comentarle que su hijo tenía mucho miedo y se despertaba llorando en las noches porque el tema del coronavirus lo está asimilando a su manera.

"Qué está recibiendo el niño, igual que nosotros que vemos en la mañana la información, que a las siete de la noche vemos el otro, que vemos el estatal que aparte tenemos al alcance en el Facebook; por ejemplo escenas trágicas de ecuador, de cualquier lugar del mundo, cómo los adultos lo interiorizamos a partir de cierto miedo, mucho temor, bastante ansiedad, imagínate un niño que todavía no alcanza a comprender cuál es la dimensión y le cuesta más trabajo, pensando en un niño que tenga cinco o seis años, hacer la diferenciación entre lo que está sucediendo con lo que ve por ejemplo en una película, lo que ve en internet, lo que escucha, cómo lo escucha", dijo.

Ello propicia que haya niños que estén mostrando mucho miedo y que haya quien no quiera salir ni a la esquina por la información que ha recibido, que genera estrés y los coloca en una situación complicada.

"Si para nosotros es complejo entenderlo e ir desmenuzando ´esto sí me da miedo, esto no me da miedo, esto se soluciona con ciertas medidas´, para ellos y ellas, sobre todo para los que están en edad escolar de siete a 11 son aquellos que tienen mayor información pero aún están procesándola.

"A lo mejor el más pequeño no la mira de la misma manera, puede ser que tenga un alejamiento hasta cierto punto, que están divertidos, que están en casa, que no tienen que salir y el adolescente puede tener otros procesos que tengan que ver con cierta rebeldía o ciertos desconcierto o pensar que no pasa", abundó.