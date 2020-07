Piden a xalapeños evitar velorios por riesgo de COVID-19

La subdirectora de Salud de Xalapa, Flor Patricia del Ángel Aguilar, alertó sobre acudir a los velorios en la capital del estado pues son una posibilidad de contagio por COVID-19 muy alta, al tiempo que admitió que cuando estos se realizan en los domicilios particulares no pueden tener control.

Recordó que desde el inicio de la pandemia se tomaron algunas medidas especiales en el municipio, como que los panteones permanecen cerrados y solamente son utilizados para sepulturas.

Además, a decir de la funcionaria municipal, las salas de velación tienen muy normado el número de personas que pueden estar; sin embargo reconoció que hay una condición difícil, que es el que como pueblo y mexicanos, se es afecto a acompañar en este tipo de situaciones.

"Y cuando no son en una funeraria, en una sala de velación, la verdad es que no podemos tener el control", admitió.

Por ello expuso que si bien es una situación dolorosa y las familias siempre se sienten más acompañadas cuando hay familiares y amigos en los velorios, este no es el momento para hacerlo.

"No hay una estadística, pero podríamos decir que de este tipo de situaciones que han ocurrido y no necesariamente porque sean fallecimientos por COVID-19 sino, por muchas otras patologías, la gente se reúne y si no sabes si hay por ahí alguna gente que lo padece y anda asintomático, es una posibilidad de contagio mucho más amplia", alertó.

Subrayó que todas las cosas han cambiado y ahora también hay reglas para que exista un mínimo de personas para acompañar en las sepulturas, lo que debería ocurrir también cuando se vela a las personas en casa para que acudan pocos "por el bien de todos".