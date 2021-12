Piden a la CFE ayuda y no entorpecer búsqueda de Estrella de Guadalupe en Xico

Dijeron que fue vista en ese lugar la cascada de Texolo en Xico, alrededor de las 05:30 de la mañana el pasado 2 de diciembre.

Recordaron que Estrella está en tratamiento, y ese día salió de su casa alrededor de las 03:00 de la madrugada, por lo que dieron aviso a las autoridades para iniciar su búsqueda.

"Un guardia nocturno de seguridad de la hidroeléctrica comentó que la vio sobre el puente de madera y que incluso tuvo comunicación con ella".

Recordó que los trabajos de busqueda se han centrado en esta zona, se han llevado a cabo barrido en el río, senderos, cañadas, labores de buzo en pozas así como de rapel en grietas de la barranca sin dar con su paradero.

Acusaron que la CFE ha mostrado "lentitud y entorpecimiento" en la búsqueda porque no permitieron el acceso a cuerpos de rescate sino hasta ayer jueves, a 7 días que desapareció y que estuvo ahí Estrella.

"Hemos perdido un tiempo valioso de búsqueda. Es importante señalar que el gerente en turno y el guardia no siguieron los protocolos, ya que no reportaron a las autoridades de seguridad, ni estatales, ni municipales que había una persona en estado de crisis en el puente".

Ante ello, llamaron a la Fiscalía General del Estado, al gobierno de Veracruz, a la Comisión Estatal de Búsqueda, a la secretaría de Protección Civil que trabajen en equipo con la familia para dar con su hermana.

"No vamos a omitir lo que no han hecho. Que nos diga el gobierno del estado que nos diga si no nos va a apoyar que nos digan y vemos cómo le hacemos, pero que no nos den largas, porque ayer estuvo Protección Civil una hora, se fue pero no hicieron nada, no llevaban equipo, ni disposición".

Cualquier información de la joven se puede proporcionar número de emergencia 911, al teléfono 22 81 18 15 46.