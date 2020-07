Piden a iglesias de Xalapa prudencia ante reapertura

El director de Gobernación, Juan Vergel Pacheco, hizo un llamado a la prudencia a las distintas iglesias que han empezado a realizar celebraciones religiosas, dado que son de alto riesgo por el número de personas que congregan.

Sin querer personalizar ni entrar en polémica dijo que se debería aprovechar el liderazgo que los sacerdotes o pastores tienen para invitar a la población a quedarse en casa y no convocarlos a reuniones dado que el riesgo es latente. Adelantó que buscarán un acercamiento con todas las iglesias para exhortarles a seguir haciendo uso de otros canales de comunicación.

Dijo que están siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud y Xalapa se encuentra en una situación complicada porque se ha disparado el número de decesos y contagios, y uno de los factores de riesgo es la aglomeración de personas.

"En este aspecto la Secretaría de Salud emitió una serie de recomendaciones a nivel federal para evitar todo tipo de actividades catalogadas como no esenciales, y para no abrir polémica innecesaria nosotros somos respetuosos de las creencias y filosofías de las personas, no estamos en contra de que las personas profesen alguna creencia, al contrario, respetamos mucho", dijo.

Sin embargo consideró importante que todas las iglesias aporten su convocatoria para que se frene la pandemia.

"La pandemia necesita de una actitud positiva de las personas y sobre todo de los líderes quienes tienen la posibilidad de hablar frente a personas para orientarla y para cuidar su salud, es un hecho que quienes más asisten a las celebraciones religiosas en su gran mayoría son personas de la tercera edad que es un grupo vulnerable y en ellos se ha alojado lamentablemente el riesgo", dijo.

Por ello señaló que como autoridad municipal seguirán insistiendo en que las personas se resguarden, se pase al autocuidado y la responsabilidad, por lo que descartó que pudiera haber una sanción.

"Está muy claro lo que tiene que hacer cada quien; por parte de la autoridad municipal tenemos competencias, otras son competencias federales, otras estatales, pero nosotros a nivel de la comunidad xalapeña estamos llamando a la prudencia a todas las actividades que se realizan", abundó.