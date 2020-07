Pide SITEV a SEV detener cambios de adscripción docente

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de la Educación de Veracruz (SITEV), Alberto Yépez Alfonso, se sumó a la exigencia a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para que detenga el proceso de cambios de adscripción que está llevando a cabo al asegurar que no está siendo transparente.

Dijo que, aunado a ello, tienen pendiente el presupuesto para el proceso de recategorización y el pago para los docentes que ya cubrieron algún interinato o una sustitución, oficios de presentación que no se han entregado, así como el pago del seguro institucional a todos quienes por alguna se dieron de baja.

"Estamos pendientes de que nos puedan dar una audiencia para poder sacar adelante todo esto y que paren este proceso de cambio de adscripción que se está dando", añadió.

Señaló que la Oficialía Mayor, área encargada de ejecutar los cambios, está violando el Artículo 90 de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, la cual emite que la presencia de organizaciones sindicales es fundamental para estos procesos.

Recordó que el SITEV tiene más de 250 solicitudes de agremiados para cambios de adscripción de diversos niveles educativos, quienes llevan seis, siete y hasta ocho años esperando su cambio de centro de trabajo.

Señaló que con ello se están vulnerando los derechos adquiridos de los socios para que sean acercados a su lugar de origen.

"Todos ellos ingresaron sus datos conforme a la plataforma que marco la SEV, algunos fueron aceptados pero ofreciéndoles cambios que no les convienen, que incluso son más lejos de su lugar de origen", expresó.

Ante esa situación exigió se detenga el proceso que se está llevando a cabo, toda vez que no queda claro y no existe la certeza que los cambios otorgados son conforme a derecho.

"Son tiempos de pandemia en que los docentes no pueden hacer este trámite de manera personal, por eso el proceso no debe llevarse a cabo, no hay certeza".