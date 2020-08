Pide CGJ no relajar medidas por semáforo naranja en Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo que, aunque este lunes el estado de Veracruz inició en semáforo epidemiológico naranja aún está en riesgo alto por coronavirus que, si bien es un avance, la población no se pueden confiar.





El mandatario reconoció que, la intensidad de contagios que se ha mantenido en estos días en un nivel razonable, no ha bajado de manera consistente.





“Nos lo han dicho el día de ayer, los doctores, los especialistas, las epidemiólogas del estado que la ocupación hospitalaria de las camas covid que tenemos en el estado ha disminuido un poco, eso da lugar a que pasemos al color naranja; sin embargo, la intensidad de contagios que se ha mantenido en estos días en un nivel razonable no ha bajado de manera consistente”, dijo.





Por ello, señaló, la recomendación es no confiarse y que no suceda como la ocasión anterior en la que se pasó al color naranja del semáforo nacional “y nos desentendimos de las medidas”.





“Es muy importante porque todavía tenemos pendientes entre ellos reabrir la economía, reiniciar la actividad económica del estado y si nosotros no somos ordenados, no atendemos las indicaciones sanitarias, no lo vamos a poder lograr en el corto tiempo y es fundamental que empecemos a dar como este paso, otro más y ahora cambiemos a color amarillo y así de manera ordenada reiniciemos la vuelta a la nueva normalidad”, añadió.





Dejó en claro que el semáforo naranja es alto riesgo de contagio e implica cuidarse, evitar salir si no es por asuntos importantes que atender que corresponda a las actividades esenciales o adquirir alimentos.