Pese a incumplir requisitos, Paola Linares busca llegar a Sistema Anticorrupción

Con ello queda dispensada de cumplir con los requisitos plasmados en las fracciones VII y IX del artículo 34 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que señalan que quienes se postulen no deben haber sido registrados como candidatos o haber desempeñado algún cargo de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación.

En el caso de la fracción IX, señala que los aspirantes deben haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria.

Pese a ello, y que el Sistema pretende ser un contrapeso que erradica la corrupción al interior de la administración pública estatal, la morenista logró quedar excusada de cumplir estos requisitos, dado que apenas en noviembre pasado concluyó su cargo como diputada por Morena.

Al fijar su posicionamiento en contra, la diputada por Movimiento Ciudadano, Ruth Callejas Roldán, señaló que los requisitos están establecidos para blindar al sistema de injerencias de intereses partidistas, por lo cual se opuso a la solicitud, pues cuestionó cómo podría alguien con filiación partidista pronunciarse por actos de corrupción de integrantes de su partido.

"No permitirá dependencia y autonomía del sistema, si el sistema es controlado ¿cómo podrá pronunciarse por faltas administrativas y hechos de corrupción de algunos funcionarios con la misma filiación partidista? No se trata de ella en lo individual, me da gusto que una mujer se postule para el cargo, pero o podemos permitir una dispensa para que se politice un sistema que debe estar limpio y debe ser coherente en su actuar".

Apenas la semana pasada el secretario técnico del sistema, Carlos Quiroz, fue removido del cargo y aseguró que esta decisión se debió a que no se prestó a pagar servicios del presidente del Comité de Participación Ciudadana, Aarón Ojeda Jimeno.

Ahora, la morenista se "anotó" para ser considerada en la terna, y solicitó a los diputados locales —a través del oficio 16/12/2021— ser dispensada de los requisitos que fueron asentados para garantizar la imparcialidad de los funcionarios, lo cual fue aprobado por los legisladores, con mayoría de Morena.