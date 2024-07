Persona con discapacidad denuncia despido injustificado en el Registro Civil de Xalapa

Gerardo Lima trabajó casi 15 años en el Registro Civil Municipal y así 'le dieron la espalda'





Una persona con discapacidad se manifestó en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para solicitar su reinstalación en el Registro Civil Municipal de Xalapa, pues desde octubre de 2023, fue despedido de manera injustificada.

Se identificó como Gerardo Lima Perales y estaba asignado como capturista "le pido a las autoridades correspondientes que tomen cartas en el asunto, que me apoyen, he ido a muchos lugares, pero siempre he tenido respuestas negativas".

La protesta pacífica se llevó a cabo frente del Palacio de Gobierno de Veracruz, donde además indicó que su caso está en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TECA) y que la audiencia está programada para el día miércoles 09 de octubre de 2024.

Gerardo Lima trabajó casi 15 años en el Registro Civil Municipal y ahora le deben ocho meses de salario, así como el aguinaldo.

Actualmente se dedica a la venta de botanas en la zona universitaria de la ciudad de Xalapa y con su silla de ruedas se desplaza desde la colonia Progreso Macuiltépetl hacia los distintos puntos de la capital veracruzana.