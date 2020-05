Pendientes, 4 mdp del Impuesto al Hospedaje, acusan hoteleros

El presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marcos Suárez Domínguez, reveló que desde el 2018 les adeudan 4 millones de pesos del Fideicomiso del 2 por ciento al Hospedaje que faltan por depositarles.

Explicó que a la fecha cuentan con 32 millones de pesos que están en el banco, aunque no ha podido ser aplicado pues aunque se logró que ese fideicomiso no sea extinguido tras el decreto del gobernador hubo un error en el nombre del fideicomiso, que hace imposible su aplicación porque no se ha agregado al decreto la fe de erratas.

"Si sumamos esta cantidad serían 36 millones de pesos que deberían estar ya en las cuentas, desconocemos realmente el por qué; están los compañeros de testigos, los hemos estados peleando desde el año pasado y es por culpa de Tesorería, de que ustedes no han presionado, de que el secretario técnico del fideicomiso no presiona, etcétera; el caso es que están bailando 4 millones de pesos desde el año pasado", dijo.

Expuso que las cantidades se van depositando conforme se va acumulando el 2 por ciento al Hospedaje, aunque por la situación que atraviesan por la pandemia y la baja actividad la recuperación de ese impuesto es prácticamente nula.

"Esto lo comento porque está faltando de depositarse de enero a la fecha, todo el recurso de esos meses", añadió.

Recordó que en el estado existen dos mil hoteles con cerca de 50 mil cuartos para ofrecer a los turistas.

"Se supone que todos estamos participando y pagando un porcentaje, un impuesto que a mediados de octubre de 2017 se reactiva y es un 2 por ciento, con la finalidad de dar promoción turística al estado de Veracruz por medio de proyectos regionales y estatales", dijo.

Recordó que de esté participan siete representantes de la iniciativa privada y siete de gobierno con un voto "de calidad" del presidente que es el gobernador, Cuitláhuac García.