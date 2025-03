¿Trabajo de hombres? Patricia, una mujer que se dedica a la herrería en Xalapa (+VIDEO)

Patricia León Pérez es una mujer de 42 años de edad; se desempeña en el oficio de la balconería. Desde hace seis años decidió tomar el negocio familiar. Lo hizo para rescatarlo pues es el patrimonio y el sustento del hogar.

Cuenta que ella prácticamente creció en el taller donde actualmente labora; este negocio se ubica en la avenida El Olmo número 7 de la colonia del mismo nombre, al sur de la ciudad de Xalapa.

Pareciera que es fácil; sin embargo, hay que tener mucha fortaleza, explica durante entrevista para IMAGEN DEL GOLFO.

Patricia aprendió el oficio de su padre, quien al principio se resistía a enseñárselo // Damián Gaona

En esta ardua labor se desempeñaba su padre. Paty veía las maniobras de la herrería, el arte de darle forma a los fierros y de ofertar y fijar los precios, incluso de tener la habilidad de cargar el material.

Herrería, un trabajo muy duro

Las labores no son tan sencillas pues ya sufrió accidente; "me he cortado, me he golpeado, me he quemado, me he flameado los ojos, el cabello, incluso la ropa, son accidentes que pasan", esto debido a que el fierro siempre está "al rojo vivo".

"Mi padre siempre se ha dedicado a la balconería, entonces yo lo veía y me gustaba por los trabajos que hacía, muchas artesanías y figuras muy laboriosas, pero al inicio no me quería enseñar, me decía que era un trabajo muy pesado".

Su papá le sugería que solo hiciera la limpieza en el taller y pintara la herrería y las artesanías de metal, pero nada donde tuviera que utilizar la fuerza pues en este oficio la mayoría son hombres los que lo desempeñan.

La herrería ha sido el sustento de la familia de Patricia desde hace varios años // Damián Gaona

La mamá de Patricia administraba el negocio, pero tuvo complicaciones de salud al igual que su padre; entonces la balconería se descuidó un poco, pero era urgente hacer la entrega de un pedido de tapas para el registro del agua.

"Empecé practicando con unos trabajos que él estaba haciendo, ya se tenían que entregar y afortunadamente sí lo terminé; eran las tapas de un registro, las hice, unas salieron un poco mal pero insistí y salieron bien y por eso entregamos a tiempo el trabajo".

Así fue su inició en el oficio en 2019; al día de hoy lleva seis años en esta labor, pero toda una vida de experiencia. Ella creció en la balconería y siente orgullo por ser de las pocas mujeres que se desempeñan en este trabajo.

Patricia tomó las riendas del negocio cuando estaba a punto de cerrar; a seis años, ha logrado mantenerlo // Damián Gaona

Cuando Paty se hizo cargo de la balconería el negocio estaba casi en la quiebra y sus padres ya habían tomado la decisión de cerrarlo de manera definitiva, pero al tenerle cariño al taller y al oficio decidió hacerse responsable.

Este sábado 8 de marzo conmemorará el Día Internacional de la Mujer a lado de su hijo de 12 años, tal como lo harán muchas mujeres en su trabajo o en las diversas marchas para continuar con la exigencia de un alto a la violencia.